Μπαρτζώκας πριν το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: «Σημαντικό το πλεονέκτημα έδρας, έχει υποβαθμιστεί η παρουσία ματς στα Final 4» – Τι είπε για Ντόρσεϊ και Φαλ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την επικείμενη “μονομαχία” του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη Euroleague και υπογράμμισε τη σημασία της πρόκρισης στο Final 4, αλλά και του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ.

Πέραν του Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης πάντως, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε και για τους Μουστάφα Φαλ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, εξηγώντας γιατί δεν έχει αγωνιστεί ακόμα ο Γάλλος σέντερ, αλλά και γιατί… τσακώθηκε με τον Έλληνα γκαρντ.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πολύ σημαντικό ματς. Έχει πολλές δυνατότητες η Ρεάλ με μόνο μια ήττα εντός. Είναι από τις καλύτερες άμυνες της διοργάνωσης. Επιτρέπει τις λιγότερες ασίστ στον αντίπαλο και θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Έχουν εξαιρετικό προπονητή και μέγεθος ως ομάδα και είναι ο ισχυρός διεκδικητής του Final 4».

Για τους τραυματίες: «Έχει υπάρξει συσσώρευση κόπωσης, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Δεν έχουμε προπονήσεις, αλλά μόνο βίντεο και ανάλυση αντιπάλων».

Για τα πλέι οφ και την πρώτη θέση: «Με τρεις νίκες νομίζω θα είμαστε πρώτοι. Αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα που παίζουν ρόλο εμείς θέλουμε να κερδίσουμε αύριο και να κυνηγήσουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε. Στόχος μας ήταν τα πλέι οφ και θα είναι σημαντικό να έχουμε πλεονέκτημα. Όποιος παίξει εκεί θα είναι δυνατή ομάδα. Κάθε φορά να φτάσεις σε Final 4 είναι δύσκολο και έχει υποβαθμιστεί ότι τα καταφέραμε εμείς. Κοιτάμε μόνο το αυριανό ματς».

Για τον Φαλ: «Δεν είναι ματς που προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Θα θέλαμε να τον βάλουμε νωρίτερα 2-3 ματς. Θα δούμε αν θα είναι στη δωδεκάδα. Είναι σε καλή κατάσταση. Κάνει προπονήσεις και είναι υγιής. Πρέπει να βρούμε εμείς μια κατάλληλη ευκαιρία».

Για τις 300 συμμετοχές στην Euroleague με τον Ολυμπιακό: «Αυτό έχει να κάνει κατά βάση με τους προέδρους που εμπιστεύονται ανθρώπους. Το κάνουν με ξεχωριστό τρόπο. Προφανώς έχει παίξει ρόλο η νίκη και οι επιτυχίες και οι τίτλοι και το μπάσκετ που παίζουμε. Δεν ήξερα καν την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι δεύτερος κλπ. Το να μένεις σε έναν τέτοιο πάγκο τόσα χρόνια είναι πολύ δύσκολο, αλλά το απολαμβάνω. Έχουν όλα φοβερή πίεση και νιώθω πολύ χαρούμενος, αλλά καλύτερα να το αποτιμήσουμε στο τέλος».

Για τον Ντόρσεϊ: «Θα παίξει κανονικά και θα είναι διαθέσιμος. Τσακώθηκα μαζί του το είδατε όλοι και για αυτό δεν έπαιξε. Το έχω πει όμως ότι είναι σύνηθες το φαινόμενο να αξιώνω κάτι από παίκτες και να υπάρχει ένταση. Ο Ντόρσεϊ δεν τιμωρήθηκε για κάτι άλλο πέρα από το ματς. Εγώ δεν είμαι κάποιος τρελός που θα θέσω κάποιον σημαντικό παίκτη εκτός. Ήταν στιγμιαίο».