Μπαρτζώκας στην προετοιμασία του Ολυμπιακού: «Δεν θα πάρουμε παίκτη επειδή πιέζουν τα social media»

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν στο ΣΕΦ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στα ΜΜΕ για την επικείμενη ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας του, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μετεγγραφή μόνο αν βρεθεί παίκτης που θα ταιριάζει στο ρόστερ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σημείωσε και την ανάγκη παικτών για την προετοιμασία, εξαιτίας της έλλειψης των διεθνών, ενώ σχολίασε και την κατάσταση των Έβανς και Φαλ, με τον πρώτο να επιστρέφει από τραυματισμό και τον δεύτερο να δίνει το “παρών” στο ΣΕΦ, αλλά να μην υπολογίζεται ακόμη από τον Ολυμπιακό.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο και τίποτα δύσκολο. Να ευχηθώ στην ομάδα μας και σε όλους υγεία. Θα δουλέψουμε σοβαρά και θα παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Έχουμε τα συστατικά για το υψηλότερο επίπεδο. Θα είμαστε ταπεινοί. Το ρόστερ είναι σημαντικό και η δουλειά, η διαχείριση των κρίσεων, η υγεία. Αν έχουμε υγεία θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις».

Για το αν ο Ολυμπιακός είναι πλήρης: «Στα… χαρτιά ισχυρές ομάδες δεν παίξανε καλά. Όλες οι ομάδες πάνε στην κατεύθυνση να πάρουν περισσότερους παίκτες. Τα παιχνίδια θα είναι ακόμα περισσότερα. Φυσικά θέλεις βάθος και ταλέντο στον πάγκο. Αν η ερώτηση είναι αν θα πάρουμε άλλον παίκτη, η απάντηση είναι πως θα αξιολογήσουμε την ομάδα μας και πάντα έχουμε τα μάτια μας στην αγορά. Οι πρόεδροι πάντα είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν. Θα πάρουμε παίκτη μόνο αν πιστεύουμε πως θα ταιριάξει στην ομάδα. Δεν θα πάρουμε επειδή πιέζουν τα social media».

Για τον Έβανς: «Τα φιλικά θα είναι τα πρώτα ματς που θα παίξει. Προπονήσεις έκανε και πέρυσι και το καλοκαίρι. Τα ματς θα τον βοηθήσουν να βρει ρυθμό. Να είναι υγιής και να δείξει το ταλέντο του στο παρκέ».

Για τους διεθνείς που λείπουν: «Λείπουν δύο διεθνείς ψηλοί, ο Μιλουτίνοφ και ο Αντετοκούνμπο. Λείπει και ο Φαλ που ξέρετε πόσο σημαντικός είναι. Αναγκαστικά γίνονται κάποιες κινήσεις. Όλα αυτά είναι της εποχής. Έχουμε τις βάσεις να είμαστε πολύ ισχυροί».