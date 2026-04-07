Μπαρτζώκας: «Θα έλεγα ότι είμαστε ισχυροί διεκδικητές»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε ότι δεν είναι πολύ εύκολο να σκοράρει ο Ολυμπιακός 102 πόντους στην καλύτερη άμυνα της Euroleague, ενώ παραδέχθηκε ότι οι Πειραιώτες είναι ισχυροί διεκδικητές του τίτλου.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 102-88, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε και για τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου, για τον οποίο μίλησε με τα καλύτερα λόγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φτάνοντας στο τέλος της κανονικής διάρκειας της EuroLeague, κάθε παιχνίδι πραγματικά μετρά. Πόσο μάλλον απέναντι κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι μια σημαντική ανταγωνίστρια τόσο για τα Playoffs, όσο και για το Final Four. Βάλαμε πολλή δουλειά στο παρκέ και αμυντικά και επιθετικά, αν και το άλλο συμπαρασύρει το άλλο. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν είναι εύκολο να σκοράρεις 102 πόντους, κόντρα στην καλύτερη άμυνα της λίγκας. Φυσικά παίζουμε σε δύο ημέρες και πρέπει να το ξεχάσουμε γρήγορα. Συγχαρητήρια στον Σέρτζιο και στην Ρεάλ και καλή τύχη στα επόμενα παιχνίδια», τόνισε αρχικά ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Σε ερώτηση για το πόσο χαρούμενος πρέπει να είναι που όλοι απολαμβάνουν το παιχνίδι ακόμα και αν παίζουν κόντρα σε δεινούς σκόρερ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε: «Νομίζω χρειάζεται συνδυασμός όλων. Όσο απαραίτητοι είναι δύο παίκτες που έχουν τόσο μεγάλη ευχέρεια στο να σκοράρουν την μπάλα με όλους τους τρόπους, όπως είναι ο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ, υπάρχουν άλλοι παίκτες οι οποίοι συνεισφέρουν στην ομάδα σημαντικά. Έτσι είναι το μπάσκετ, τα ομαδικά σπορ. Είναι ζήτημα χημείας μιας ομάδας, ζήτημα ρόλων και αποδοχής τους, καλής ατμόσφαιρας στα αποδυτήρια και ταλέντου. Νομίζω ότι έχουμε έναν καλό συνδυασμό από αυτά».

Σχετικά με το εάν βλέπει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν ο κόουτς ανέφερε: «Θα έλεγα ότι δεν μου αρέσει να βγάζω συμπεράσματα αυτή τη χρονική στιγμή. Αυτό που εμένα με ενδιέφερε και φυσικά όσους δουλεύουν δίπλα μας και προπονητές, αλλά και το front office είναι η ομάδα μας να δείχνει σταθερότητα στο υψηλό επίπεδο, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Μια ομάδα να είναι κάθε χρόνο στην Regular Season μία από τις κορυφαίες ομάδες δείχνει ότι αυτός ο οργανισμός κατά κάποιον τρόπο δουλεύει καλά. Από εκεί και πέρα παίζουν πάρα πολλά ρόλο όταν φτάνεις στην τελική ευθεία. Θα έλεγα το πιο σημαντικό είναι υγεία. Αν έχουμε αυτήν την ευχέρεια φέτος, να έχουμε το ρόστερ μας, θα έλεγα ότι θα είμαστε ισχυροί διεκδικητές. Γιατί ακόμα και σήμερα ο Τζόουνς και ο Μόρις ήταν έξω και ο Φουρνιέ αναγκάστηκε να παίξει πολύ λίγο γιατί έπαθε δηλητηρίαση και δεν έκανε την πρωινή προπόνηση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με το πόσο σημαντικός είναι ο Κώστας Παπανικολάου για την ομάδα ο προπονητής του Ολυμπιακού απάντησε: «Ο Παπανικολάου είναι ένας παίκτης που συνδέει τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Από τα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο η συνεισφορά του ξέρετε ποια είναι. Για αυτό είναι και αρχηγός της ομάδας μας. Είναι πολύ τιμητικός ο τίτλος του να είσαι αρχηγός στον Ολυμπιακό και πραγματικά απολαμβάνω το να δουλεύουμε μαζί. Πολλές φορές τα πράγματα που κάνει δεν αποτυπώνονται στα στατιστικά, για αυτό άλλωστε και ενώ η ηλικία του είναι αυτή που είναι, συνεχίζει να παίζει σε υψηλό επίπεδο και να βοηθά την ομάδα».