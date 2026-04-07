Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88: Πρώτος και καλύτερος με απίθανο σόου από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός απέδειξε για ακόμα μία φορά γιατί είναι η καλύτερη ομάδα της φετινής κανονικής περιόδου της Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διέλυσε και τη Ρεάλ Μαδρίτης με 102-88 στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague και “αγκάλιασε” την πρωτιά.

Δείτε το live του αγώνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός ήταν ισοπεδωτικός, πανηγυρίζοντας διπλή νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού της πήρε και τη διαφορά σε ενδεχόμενη μεταξύ τους ισοβαθμία.

Οι Πειραιώτες ανέβηκαν στο 24-12 και είναι μία ανάσα από την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο της Euroleague.

Οι Πειραιώτες άφησαν πίσω τους την Φενέρμπαχτσε (23-13), την οποία θα “έχουν” σε πιθανή ισοβαθμία (+9 στο μεταξύ τους 1-1) και πλέον πηγαίνουν στη Σόφια για να αντιμετωπίσουν την Χάποελ Τελ Αβίβ (9/4 στις 19:30) με στόχο την εξασφάλιση της κορυφής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ασύλληπτη εμφάνιση από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας με 37 πόντους και 43 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Τρομερός και ο Βεζένκοφ με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Στο 22-14 έπεσε η Ρεάλ (17-1 εντός και 5-13 εκτός έδρας), με τον Φακούντο Καμπάσο, τον Τρέι Λάιλς και τον Έντι Ταβάρες να ξεχωρίζουν σε μία συνολικά κακή βραδιά για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο, η οποία κινδυνεύει να χάσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, ο Ολυμπιακός έδειξε από νωρίς τις άγριες διαθέσεις του, όταν προηγήθηκε με 12-2 μόλις στο 3ο λεπτό και με 31-19 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, εκμεταλλευόμενη την κακή παρουσία των παικτών του Ολυμπιακού που ήρθαν από τον πάγκο στη δεύτερη περίοδο, βρήκε την ευκαιρία να τρέξει ένα σερί 18-0 και να προηγηθεί με 35-40.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες έκαναν γρήγορα νέα ανατροπή και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +7 (49-42).

Στην τρίτη περίοδο, Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ πήραν και πάλι το όπλο τους, ανέβασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και δεν κοίταξαν ποτέ ξανά πίσω τους, με τους Μαδριλένους να υποτάσσονται άνευ όρων στις ορέξεις της ομάδας της φοβερής ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-19, 49-42, 72-57, 102-88.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Νιλικίνα, Γουορντ 4 (1/1 τρίποντο, 4 ασίστ), Βεζένκοβ 26 (6/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/5 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Παπανικολάου 3 (1 τρίποντο, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 37 (3/4 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 10/11 βολές, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πίτερς 3 (1/3 τρίποντα, 2 ασίστ), Μιλουτίνοβ 5 (1/2 δίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Τζόσεφ 2 (6 ασίστ), Χολ 9 (3/4 δίποντα, 3/4 βολές), ΜακΚίσικ 10 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/1 βολή), Φουρνιέ.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 22 (2/5 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αμπάλδε 3 (1), Καμπάσο 14 (3/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ασίστ), Οκίκι, Χεζόνια 6 (3/3 δίποντα, 0/5 τρίποντα), Μάλεντον 2 (1/4 δίποντα, 4 ασίστ), Ντεκ 9 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Γκαρούμπα 2, Ταβάρες 15 (6/8 δίποντα, 3/4 βολές, 9 ριμπάουντ), Γιουλ 2, Φελίς 7 (3/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λεν.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 15/20 δίποντα, 15/35 τρίποντα, 25/29 βολές, 28 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 3 επιθετικά), 26 ασίστ, 10 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 7 λάθη, 20 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ρεάλ Μαδρίτης: 23/40 δίποντα, 9/31 τρίποντα, 9/13 βολές, 38 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 15 επιθετικά), 18 ασίστ, 4 κλεψίματα, 14 λάθη, 22 φάουλ.