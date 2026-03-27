Αθλητικά

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 118-109: Τρελό ματς στη Euroleague και αναπάντεχη ήττα για την ομάδα του Ιτούδη

227 πόντους έβαλαν μαζί οι Βάσκοι και οι Ισραηλινοί σ' ένα από τα πιο παραγωγικά παιχνίδια της Euroleague
Ο Δημήτρης Ιτούδης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Έπειτα από ένα παιχνίδι διαφήμιση του μπάσκετ, η Μπασκόνια έκανε την έκπληξη, επικρατώντας της Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη με 118-109 για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Η αναπάντεχη νίκη της Μπασκόνια ωφέλησε τόσο τον Ολυμπιακό στη μάχη για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας όσο και τον Παναθηναϊκό στη μάχη για την είσοδο στα πλέι οφ, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να υποχωρεί στο 20-13.

Στο 20-14 βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, με τον οποίο η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θα παίξει στη Βουλγαρία την επόμενη αγωνιστική σε μία κομβική αναμέτρηση.

Κορυφαίος για την Μπασκόνια ήταν ο Φόρεστ, ο οποίος σταμάτησε στους 22 πόντους. Μία ομάδα μόνοι τους οι Μπράιαντ (26π.), Οτούρου (21π.) και Μπλέικνι (19π.), με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να παίζει άμυνα με τα μάτια και να γνωρίζει μία εκτός προγράμματος ήττα που είναι εξαιρετικά πιθανό να της κοστίσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
159
114
46
42
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo