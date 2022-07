Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή θρηνεί για τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ο οποίος υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του, μερικές ώρες αφού πυροβολήθηκε, ενώ έκανε προεκλογική εκστρατεία ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

«Με μεγάλη θλίψη η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) πληροφορήθηκε τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε» αναφέρει η ΔΟΕ στην ιστοσελίδα της, ενώ ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, δήλωσε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ιαπωνία έχασε έναν σπουδαίο πολιτικό και η ΔΟΕ έχασε έναν γενναίο υποστηρικτή και έναν αγαπημένο φίλο του Ολυμπιακού Κινήματος. Εκ μέρους της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, θα ήθελα να εκφράσω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του και στον ιαπωνικό λαό.

Ο Σίνζο Άμπε ήταν ένας άνθρωπος με όραμα, γεμάτος αποφασιστικότητα και απεριόριστη ενέργεια για να πραγματοποιήσει το όραμά του. Αυτό που εκτιμούσα περισσότερο σε αυτόν ήταν ότι ήταν άνθρωπος που τηρούσε το λόγο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόνο το όραμα, η αποφασιστικότητα και η αξιοπιστία του μας επέτρεψαν να λάβουμε την άνευ προηγουμένου απόφαση να αναβάλουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020. Χωρίς τον πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε, αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ και το Ολυμπιακό όνειρο αθλητών από όλο τον κόσμο δεν θα γινόταν πραγματικότητα.

Ήθελε επίσης να είναι μαζί μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024, για να δείξει τη δέσμευσή του στο Ολυμπιακό Κίνημα και την αξιόπιστη συνεργασία και φιλία που αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου. Όλο το Ολυμπιακό Κίνημα και εγώ του οφείλουμε όλο τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας. Αυτός είναι ο λόγος που θα τιμούμε για πάντα τον Σίνζο Άμπε».

Όπως αναφέρεται, η Ολυμπιακή σημαία θα κυματίσει μεσίστια στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λωζάνη για τρεις ημέρες.

IOC mourns the death of Abe Shinzo



IOC President Thomas Bach said: “Without Prime Minister Abe Shinzo, the Olympic Games Tokyo 2020 would never have happened, and the Olympic dream of athletes from all around the world would not have come true.” https://t.co/5xD140RMIE