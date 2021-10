Η “βαριά” ήττα από τον Ολυμπιακό στο Europa League φαίνεται ότι… ξεχείλισε το ποτήρι στη Φενέρμπαχτσε και δημιούργησε “μπάχαλο” στο εσωτερικό της τουρκικής ομάδας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο παιχνίδι με την Κασίμπασα, το μεγάλο αστέρι της ομάδας, Μεσούτ Οζίλ, όχι μόνο αντέδρασε στην αλλαγή του από τον Βίτορ Περέιρα, αλλά το έκανε και με επιδεικτικό τρόπο.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο Γερμανός μέσος πέταξε τη φανέλα του στον Πορτογάλο πρώην προπονητή και του Ολυμπιακού, δείχνοντας τον εκνευρισμό του με την απόφαση.

Mesut Ozil appeared to throw a bib at Fenerbahce manager Vitor Pereira after he was left as an unused substitute against Kasimpasa on Sunday 😬 pic.twitter.com/ncBIXVufVr