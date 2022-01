Απίστευτο επεισόδιο στα αποδυτήρια των Χιούστον Ρόκετς αποκαλύπτουν τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ, αφού δύο παίκτες φαίνεται ότι έθεσαν τον εαυτό τους εκτός ομάδας, στο ημίχρονο του αγώνα με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κρίστιαν Γουντ και ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ είχαν μία αντιπαράθεση με τον βοηθό προπονητή Τζον Λούκας, με αποτέλεσμα να… ανάψουν τα αίματα.

Ο Αμερικανός σέντερ έφυγε έτσι από το γήπεδο, ενώ και ο συμπαίκτης του αρνήθηκε να αγωνιστεί στο δεύτερο μέρος του αγώνα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Κι όλα αυτά ενώ οι “ρουκέτες” έχουν βελτιωθεί τους τελευταίους μήνες, μετά το αρνητικό ξεκίνημα στη σεζόν.

Sources: After Rockets assistant John Lucas called out multiple players including Kevin Porter Jr. and Christian Wood at halftime tonight vs. Nuggets, Porter had a heated exchange with Lucas, threw an object and promptly left the arena – and Wood refused to sub into second half.