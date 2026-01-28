Μπαχτσεσεχίρ – Άρης Betsson 81-79: Αδίκησε τον εαυτό του και ηττήθηκε με καλάθι του Φλιν στο φινάλε

Ο Άρης Betsson πάλεψε για ένα τεράστιο διπλό στην Τουρκία, έφτασε μία “ανάσα” από τη νίκη κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ, ωστόσο στο φινάλε οι Τούρκοι έκαναν την ανατροπή και επικράτησαν με 81-79 για την 16η αγωνιστική του Eurocup.

Ο Άρης Betsson, ο οποίος ψάχνει μεγάλες νίκες για περάσει στην επόμενη φάση του Eurocup, έχασε μία τεράστια ευκαιρία στην Τουρκία και υποχώρησε στο 7-9.

Από την πλευρά της, η Μπαχτσεσεχίρ ανέβηκε στο 11-5 και διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης του ομίλου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Μαλακάι Φλιν, ο οποίος σημείωσε το καλάθι της νίκης για τους Τούρκους στο φινάλε. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν με διαφορά και ο κορυφαίος του παιχνιδιού με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Από πλευράς Άρη, ξεχώρισε ο Μπράις Τζόουνς με 16 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚAΛΕΠΤΑ: 19-23, 39-42, 56-64, 81-79.

ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ(Μπάρακ): Φόρντ 5 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Χόμεσλι 11 (3/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Κοπρίβιτσα 4 (2/4 δίποντα), Μίτσελ 2 (1/4 δίποντα), Χαλταλί 2 (1/1 δίποντα), Φλιν 19 (4/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/6 βολές), Πονίτκα, Κάβανο 20 (5/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές), Γουίλιαμς 13 (6/9 δίποντα, 1/2 βολές), Σιπάχι, Μπας, Χέιλ 5 (1/4 τρίποντα, 2/2 βολές).

ΆΡΗΣ BETSSON(Μίλιτσιτς): Λονγκ 9 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Χατζηλάμπρου, Τζόουνς 16 (3/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 7/8 βολές), Νουά 11 (4/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 7/8 βολές), Τσαϊρέλις, Φόρεστερ 9 (4/6 δίποντα, 1/2 βολές), Πουλιανίτης 3 (1/1 τρίποντα), Μποχορίδης, Χάρελ 7 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Άντζουσιτς 10 (2/6 τρίποντα, 4/6 βολές), Αντετοκούνμπο 8 (4/4 δίποντα), Κουλμπόκα 6 (2/3 τρίποντα).

Τα ομαδικά στατιστικά για την Μπαχτσεσεχίρ: 20/35 δίποντα, 9/24β τρίποντα, 14/16 βολές, 32 ριμπάουντ, 17 ασίστ, 10 κλεψίματα και 14 λάθη.

Τα ομαδικά στατιστικά για τον Άρη Betsson: 19/28 δίποντα, 9/29 τρίποντα, 14/18 βολές, 32 ριμπάουντ, 19 ασίστ, 10 κλεψίματα και 15 λάθη.