Μπαζίνας για το Ελλάδα – Τουρκία: «Αν συνεχίσουμε να παίζουμε όπως παίζουμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα»

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ δίνει ιστορικό ημιτελικό με την Τουρκία στο Eurobasket, με στόχο την πρόκριση στον τελικό και την κατάκτηση ενός μεταλλίου, για πρώτη φορά μετά το 2009.

Ο γκαρντ του Προμηθέα, Νάσος Μπαζίνας, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio με την Έλενα Βογιατζή και τον Γιώργο Βαλαβάνη και μίλησε για την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ στο φετινό Eurobasket.

Όσα δήλωσε ο διεθνής Έλληνας μπασκετμπολίστας

Για την έως τώρα πορεία της Εθνικής Ανδρών: «Η ομάδα προφανώς έχει σοβαρότητα, έχει πειθαρχεία και γι’ αυτό έχει φτάσει ως εδώ. Θα φτάσει ακόμα ψηλότερα πιστεύω. Για μια ομάδα που θέλει να πετύχει είναι δύο σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχει. Το παρελθόν είναι παρελθόν, η ομάδα ζει στο παρόν, έχει φτάσει στους “4” και παλεύει για το καλύτερο. Πάντα η Εθνική κοιτάει το τωρινό παιχνίδι και όχι το μετά. Πάει παιχνίδι με παιχνίδι. Η παράδοση δεν είναι για να τη σκέφτεται η ομάδα. Η ομάδα θέλει να κάνει τη δουλειά τώρα και να δώσει τον καλύτερό της εαυτό».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το στυλ παιχνιδιού της Εθνικής: «Όπως είπε και ο κόουτς, το μπάσκετ που παίζουμε είναι πολύ απλό. Δίνουμε τη μπάλα στον Γιάννη και, από ‘κει και πέρα, γίνεται το κατάλληλο spacing, οι κατάλληλες επιλογές ώστε να έχουμε ελεύθερα σουτ. Τρέχουμε πολύ σωστά στον αιφνιδιασμό, είμαστε απ’ τις καλύτερες ομάδες σε αυτόν τον τομέα. Είμαστε, επίσης, πολύ δυνατή ομάδα στην άμυνα, με τρομερό scouting στους παίκτες “κλειδιά” οποιασδήποτε άλλης ομάδας.

Ο Γιάννης είναι τρομερός παίκτης, απ’ τους καλύτερους στον κόσμο αυτήν τη στιγμή και αποδεικνύει στον τουρνουά γιατί θεωρείται ένας απ’ τους καλύτερους στον κόσμο. Σε κάθε ματς το δείχνει με την κλάση του, με το ότι μπορεί να σκοράρει και να δημιουργήσει με κάθε τρόπο, με την άμυνά του. Είναι κυρίαρχος για την ομάδα. Βλέπουν το παράδειγμα του Γιάννη και οι συμπαίκτες του, όπου είναι όλοι πολύ έμπειροι, και δίνουν ακόμα περισσότερα όλοι. Είναι ένα πολύ σοβαρό “όπλο” που έχουμε στην ομάδα και το εκμεταλλευόμαστε πάρα πολύ σωστά».

Για το πόσο μεγάλη σημασία θα έχει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα υπόλοιπα παιδιά η κατάκτηση ενός μεταλλίου: «Σίγουρα θα είναι κάτι πολύ μεγάλο και σημαντικό για τον ίδιο και την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ. Εννοείται πως θα είναι και για όλα τα παιδιά και γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ. Ως παίκτες όλοι έχουν εσωτερικά κίνητρα. Πέρα από τον Γιάννη, υπάρχουν και όλοι οι άλλοι που για τους δικούς τους λόγους έχουν τεράστιο κίνητρο για το μετάλλιο.

Φαίνεται πως όλα τα παιδιά είναι “διψασμένα” γι’ αυτήν τη διάκριση. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό, αλλά δεν έχουμε κάνει τίποτα ακόμα. Φάνηκε απ’ την πρώτη στιγμή που αντίκρισα αυτά τα παιδιά ότι έχουν δίψα γι’ αυτό το καλοκαίρι, γι’ αυτό το μετάλλιο, γι’ αυτό πίστεψα σ’ αυτήν την ομάδα απ’ τη πρώτη στιγμή. Σίγουρα θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την προσφορά του Γιάννη στο ελληνικό μπάσκετ. Θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλο το ελληνικό μπάσκετ. Εύχομαι να γίνει».

Για τον ημιτελικό με την Τουρκία: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν την έχω παρακολουθήσει την Τουρκία. Ξέρω λίγο τον τρόπο που αγωνίζεται ο κόουτς Αταμάν, έχω δει λίγο και τον Οσμάν σαν παίκτη. Σίγουρα είναι υψηλός ο βαθμός δυσκολίας, γιατί δεν είναι τυχαία η ομάδα που δεν έχει χάσει μέχρι στιγμής στο τουρνουά. Σίγουρα είναι δύσκολο το έργο μας, αλλά κι εμείς έχουμε το κατάλληλο βάθος και πολύ υψηλού επιπέδου παίκτες και staff. Πιστεύω ότι θα είναι ένα δύσκολο ματς και για τις δύο ομάδες, πολύ physical. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αν συνεχίσουμε και κάνουμε αυτό που κάνουμε σαν ομάδα, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι».