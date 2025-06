Μπενφίκα – Μπάγερν Μονάχου 1-0: Η ομάδα του Παυλίδη προκρίθηκε ως πρώτη στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων

Η Μπενφίκα επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με 1-0 και προκρίθηκε ως πρώτη στη φάση των “16” του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη γερμανική ομάδα και εκτός συνέχειας την Μπόκα Τζούνιορς.

Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη θα αντιμετωπίζει στη νοκ άουτ φάση τη δεύτερη του τέταρτου ομίλου (Τσέλσι ή Εσπεράνς) με φόντο τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Ο Έλληνας επιθετικός αγωνίστηκε για 87 λεπτά αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.

13′ Benfica strikes first!



Schjelderup with the opener!



