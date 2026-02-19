Αθλητικά

Μπενίτεθ για Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: «Να κερδίσουμε για να συνεχίσουμε στο Europa League»

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε για το κρίσιμο παιχνίδι των πρασίνων με την τσεχική ομάδα
Ο Ράφα Μπενίτεθ
Ο Ράφα Μπενίτεθ σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν για τα πλέι οφ του Europa League (19/02/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 4, Ant1) και ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στο MatchDay Mag της αναμέτρησης τονίζοντας ότι οι πράσινοι θέλουν συνεχίσουν στην Ευρώπη.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επεσήμανε ότι ο Παναθηναϊκός γνωρίζει καλά την τσεχική ομάδα και θεωρεί ότι το «τριφύλλι» θα προσεγγίσει σωστά την αναμέτρηση για να πάρει τη νίκη και το προβάδισμα πρόκρισης.

«Το Europa League είναι μια διαφορετική διοργάνωση, στην οποία τα έχουμε πάει καλά. Την ίδια στιγμή γνωρίζουμε τον αντίπαλο, οπότε νομίζω πως θα προσεγγίσουμε τον αγώνα με την ιδέα να αλλάξουμε κάτι. Θέλουμε να συνεχίσουμε στη διοργάνωση και όλοι μας θέλουμε να κερδίσουμε τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας.

Αυτό είναι το ζητούμενο. Η Βικτόρια Πλζεν είναι μια ομάδα που αμύνεται καλά και δεν έχει ηττηθεί. Πρόκειται για ένα συμπαγές σύνολο και θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Όμως δουλέψαμε στο πώς θα δημιουργήσουμε και πώς θα φτιάξουμε ευκαιρίες.

Οπότε έχει να κάνει και με το πόσο ακριβείς θα είμαστε. Παράλληλα, θα πρέπει να λειτουργήσουμε ως ομάδα, όπως πράξαμε στο Europa League αρκετές φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητής για το παιχνίδι των πρασίνων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
312
196
131
109
99
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo