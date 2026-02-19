Μπενίτεθ για Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: «Να κερδίσουμε για να συνεχίσουμε στο Europa League»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν για τα πλέι οφ του Europa League (19/02/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 4, Ant1) και ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στο MatchDay Mag της αναμέτρησης τονίζοντας ότι οι πράσινοι θέλουν συνεχίσουν στην Ευρώπη.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επεσήμανε ότι ο Παναθηναϊκός γνωρίζει καλά την τσεχική ομάδα και θεωρεί ότι το «τριφύλλι» θα προσεγγίσει σωστά την αναμέτρηση για να πάρει τη νίκη και το προβάδισμα πρόκρισης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Europa League είναι μια διαφορετική διοργάνωση, στην οποία τα έχουμε πάει καλά. Την ίδια στιγμή γνωρίζουμε τον αντίπαλο, οπότε νομίζω πως θα προσεγγίσουμε τον αγώνα με την ιδέα να αλλάξουμε κάτι. Θέλουμε να συνεχίσουμε στη διοργάνωση και όλοι μας θέλουμε να κερδίσουμε τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας.

Αυτό είναι το ζητούμενο. Η Βικτόρια Πλζεν είναι μια ομάδα που αμύνεται καλά και δεν έχει ηττηθεί. Πρόκειται για ένα συμπαγές σύνολο και θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Όμως δουλέψαμε στο πώς θα δημιουργήσουμε και πώς θα φτιάξουμε ευκαιρίες.

Οπότε έχει να κάνει και με το πόσο ακριβείς θα είμαστε. Παράλληλα, θα πρέπει να λειτουργήσουμε ως ομάδα, όπως πράξαμε στο Europa League αρκετές φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητής για το παιχνίδι των πρασίνων.