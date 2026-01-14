Μπενίτεθ για την πρόκριση του Παναθηναϊκού: Έχουμε ένα πρότζεκτ που χρειάζεται χρόνο, προσπαθούμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας

Με τον Τάσο Μπακασέτα να βάζει φαρδιά… πλατιά την “υπογραφή” και να σημειώνει χατ-τρικ, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άρη με το εμφατικό 3-0 στο ΟΑΚΑ κι έκλεισε θέση για τους “4” του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσει πλέον ο ΠΑΟΚ σε διπλά ματς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για μία θέση στον τελικό της 25ης Απριλίου.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στην σωστή νοοτροπία και τη σταδιακή αλλαγή φιλοσοφίας στο “τριφύλλι”, εξήγησε πως το βασικό ζητούμενο στον Παναθηναϊκό ήταν η ένταση και ο ρυθμός, στοιχεία που θεωρεί καθοριστικά για την εικόνα στο γήπεδο, ενώ τόνισε ότι εμφάνιση της ομάδας του κόντρα στον Άρη να τον αφήνει ικανοποιημένο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το αγωνιστικό πλάνο του Παναθηναϊκού και τους 2 επιθετικούς:

“Προφανώς γνωρίζαμε ότι έπρεπε να παίξουμε με ένταση. Όπως είπα και πριν, το αγωνιστικό πλάνο δεν ήταν ο καθοριστικός παράγοντας, αλλά το πώς θα αξιοποιούσαμε τους παίκτες που έχουμε. Διαθέτουμε παίκτες με ταχύτητα και προσπαθήσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο”.

Για το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός αρχίζει και ψάχνει το 2ο γκολ όταν ανοίξει το σκορ:

“Είχα πει από την αρχή όταν ήρθα εδώ ότι αυτό είναι ένα πρότζεκτ και θα χρειαστεί χρόνος. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία και να γίνουμε πιο φιλόδοξοι, όσο μπορούμε. Όμως πρέπει να διαχειριζόμαστε σωστά το παιχνίδι και, σε αυτή την περίπτωση, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι αν πετύχουμε το πρώτο γκολ, πρέπει να πάμε και για το δεύτερο”.