Μπενίτεθ για το έργο του στον Παναθηναϊκό: «Το συνολικό αποτέλεσμα είναι θετικό»

«Αυτή είναι μόνο η αρχή του πρότζεκτ, που ελπίζουμε να βελτιώσουμε την επόμενη σεζόν», πρόσθεσε ο Ισπανός προπονητής
Ο Μπενίτεθ
Ο Μπενίτεθ σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην «Gazzeta dello Sport» για τις εξελίξεις στο ιταλικό ποδόσφαιρο, όμως η συζήτηση, όπως είναι λογικό, κατέληξε στον Παναθηναϊκό και το έργο του στην πρώτη σεζόν στην Ελλάδα.

Η είσοδος στα πλέι οφ της Super League, η παρουσία στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και η πορεία μέχρι τους «16» του Europa League με τον Παναθηναϊκό αποτελούν θετικό δείγμα για τον Ράφα Μπενίτεθ, που παραδέχθηκε ότι υπήρξαν και δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της σεζόν.

«Φτάσαμε σε μια δύσκολη στιγμή και καταφέραμε να προκριθούμε στα πλέι οφ που εγγυώνται συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και στους “16” του Europa League μετά από 16 χρόνια.

Νομίζω ότι το συνολικό αποτέλεσμα είναι θετικό, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή ενός πρότζεκτ που ελπίζουμε να βελτιώσουμε την επόμενη σεζόν», είπε ο Ισπανός προπονητής για τη δουλειά του στο «τριφύλλι».

Πιο δημοφιλή
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
