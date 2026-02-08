Μπενίτεθ: Η νίκη θα μας δώσει ώθηση στο πρωτάθλημα και στον δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ

Ικανοποιημένος από την εικόνα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εμφανίστηκε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0 χάρη σε γκολ του Ταμπόρδα, με τον Ράφα Μπενίτεθ να υποστηρίζει ότι αυτή η νίκη θα δώσει ώθηση στο τριφύλλι τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στον επαναληπτικό με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην COSMOTE TV

Για την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και το πλάνο που ακολούθησε: “Θα ήταν δύσκολο ματς. Έπρεπε να είχαμε καλή συνοχή και να είμαστε συμπαγείς, δυνατοί στην άμυνα και τα καταφέραμε να είμαστε έτσι. Θα έπρεπε να τα πάμε καλύτερα στις επιθετικές μεταβάσεις, αλλά δεν έχω παράπονο από την προσπάθειά τους. Τα συγχαρητήρια πηγαίνουν σε αυτούς“.

Για το τι σημαίνει αυτή η νίκη ενόψει της συνέχειας: “Θα δώσει μεγαλύτερη πίστη και αυτοπεποίθηση στους εαυτούς μας. Όσον αφορά το πρωτάθλημα θεωρώ ότι θα μας δώσει ώθηση η νίκη. Δίνετε σε όλους μας, στους φιλάθλους και τους παίκτες. Θα μας βοηθήσει στον δεύτερο ημιτελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ“.