Μπενίτεθ: «Ήμασταν καθολικά καλύτεροι και είμαι πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες»

Με εξαιρετική εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον ΟΦΗ με 4-1 στη Λεωφόρο, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έκανε μια επιβλητική εμφάνιση και έδειξε ότι βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό “μονοπάτι”.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ικανοποιημένος με την προσπάθεια και την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του, ενώ σχολίασε το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός απειλεί την εστία των αντιπάλων, με πολλά μακρινά σουτ.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το αν ήταν η πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση της ομάδας του: “Νομίζω ότι κάναμε καλό παιχνίδι, σκοράραμε γρήγορα, δυστυχώς δεχτήκαμε γκολ αργά στο πρώτο ημίχρονο και αυτό θα μπορούσε να μας δημιουργήσει προβλήματα. Το τρίτο γκολ μας έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση και μετά είχαμε ευκαιρίες και για άλλα τέρματα. Είμαστε ικανοποιημένοι με την εμφάνιση, την προσπάθεια και με την ατμόσφαιρα”.

Για τα πρώτα γκολ Αντίνο, Σάντσες και τα σουτ εκτός περιοχής: “Είναι καλό που σουτάρουμε συχνά, έχουμε τους παίκτες να το κάνουν. Για τους σκόρερ, είναι κ αυτό πολύ θετικό, έτσι δυσκολεύουμε τον αντίπαλο γιατί βάζουμε πολλούς ποδοσφαιριστές στην εξίσωση των γκολ και είναι δυσκολότερο για τον αντίπαλο να μας αντιμετωπίσει”.