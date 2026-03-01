Μπενίτεθ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού: «Η ομάδα γίνεται όλο και καλύτερη και πιο δυνατή»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 του Άρη στο ματς που ολοκλήρωσε το αγωνιστικό πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της Super League. Ένα αποτέλεσμα που έφερε την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ισόβαθμη με τον Λεβαδειακό, στην 4η θέση και με ματς λιγότερο από τους Βοιωτούς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και επισήμανε πως η ομάδα βελτιώνεται και δυναμώνει συνεχώς. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι οι “πράσινοι” εκμεταλλεύονται τις στατικές φάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε στην κάμερα της COSMOTE TV…

Για τη νίκη και την εμφάνιση: «Είχαμε δυσκολίες και ζητήματα. Πολλοί παίκτες ήταν κουρασμένοι. Επιστρέψαμε από ευρωπαϊκό ματς, κοιμηθήκαμε μόνο τέσσερις ώρες. Το σημαντικό είναι πως η ομάδα γίνεται ολοένα και καλύτερη και πιο δυνατή. Χρησιμοποιήσαμε φρέσκα πόδια για να βγάλουν ενέργεια στο ματς, τα κατάφεραν καλά, όπως και όλοι όσοι πέρασαν στο ματς ως αλλαγή».

Για τις στατικές φάσεις: «Προφανώς είμαι ευχαριστημένος. Παρόλο που έχουμε λίγο χρόνο, είμαι πολύ χαρούμενος που πετύχαμε δύο γκολ από στατικές φάσεις. Ζητήσαμε κάποια πράγματα, καταφέραμε και τα βγάλαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συγχαρητήρια στους παίκτες που τα εκτέλεσαν, αλλά και όσους τα δούλεψαν».