Μπενίτεθ μετά το Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός: «Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να βελτιωθούμε»

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 3-0 στην έδρα του Πανσερραϊκού για την 11η αγωνιστική στη Super League, αλλά ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε ότι η ομάδα του έχει ακόμη… δρόμο για να εμφανιστεί όπως επιθυμεί ο ίδιος. Στις δηλώσεις του μετά το Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός, ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε και στη συνομιλία που είχε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Τετέ, αλλά και για τους νέους τραυματισμούς της ομάδας του, εξηγώντας ότι έχει ανεβάσει την ένταση στις προπονήσεις.

Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ

«Είμαι αρκετά ικανοποιημένος, σημειώσαμε τρία γκολ, δεν δεχθήκαμε γκολ αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για να βελτιωθούμε. Μου άρεσε ο χαρακτήρας της ομάδας, έπαιξαν πολύ καλά στο β΄ ημίχρονο μετά από ένα δύσκολο α’ ημίχρονο. Στο β’ ημίχρονο παίξαμε με ένταση και πολύ καλή αντίδραση και δεν δώσαμε καμία πιθανότητα στον αντίπαλο.

Για τον Τετέ: «Έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες απλά πρέπει να πιστέψει, αυτό προσπάθησα να του κάνω, να του τονώσω την αυτοπεποίθηση, να του πω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Μετά πήγε πολύ καλά, πήγε στο ένας εναντίον ενός με τους αντιπάλους του, έβγαλε δύο ασίστ οπότε είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψει για να είμαστε καλύτερτοι στο μέλλον».

Για τις απουσίες: «Εύκολα δεν είναι από τη στιγμή που έχουμε κάποιους παίκτες που είναι σε φάση επιστροφής από τραυματισμούς. Από τη στιγμή που έχουμε παίκτες πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Το γεγονός ότι έχουμε αυξήσει την ένταση μπορεί να βγάλει κάποια μικροζητήματα αλλά μπορούμε να το διαχειριστούμε»