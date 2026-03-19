Μπενίτεθ μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την Μπέτις: «Υπάρχει διαφορά ποιότητας»

Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε στους “16” του Europa League από την ανώτερη Μπέτις, χάνοντας με 4-0 στο «La Cartuja». Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν προσπάθησε να… κρυφτεί και αναφέρθηκε στην ποιοτική διαφορά που είχαν η δυο ομάδες.

«Είναι πολύ δύσκολο να βρεις θετικά στοιχεία μετά το αποτέλεσμα. Εμείς χάσαμε πρώτοι μεγάλη ευκαιρία που θα μπορούσε να έχει αλλάξει το παιχνίδι. Είχαμε 2-3 καλές αντεπιθέσεις που θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί καλύτερα για εμάς. Ήταν όμως καλύτεροι από εμάς» τόνισε αρχικά ο Ράφα Μπενίτεθ, αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα.

Για το πού εστιάζει, για την ήττα από την Μπέτις: «Ξεκάθαρα η ποιότητα των αντιπάλων έκανε τη διαφορά. Είχαμε την ευκαιρία μας που αν την είχαμε εκμεταλλευτεί μπορεί να ήταν διαφορετικά. Όταν δέχεσαι γκολ υποφέρεις και εμείς υποφέραμε και δεν μπορούσαμε να αντιπαρατάξουμε κάτι στην ποιότητα των αντιπάλων».

Για τον απολογισμό της ευρωπαϊκής πορείας: «Νομίζω ότι η πορεία ήταν καλή μέχρι σήμερα. Νομίζω τα πήγαμε αρκετά καλά. Δεν πήραμε αυτό που θέλαμε. Το τάιμινγκ που δεχτήκαμε τα γκολ δεν ήταν καλό. Σε κάθε περίπτωση είμαι πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια και την αφοσίωση των παικτών. Σίγουρα σήμερα δεν πήγε έτσι όπως το θέλαμε».