Μπενίτεθ: «Προτεραιότητά μας ήταν να κερδίσουμε την Καβάλα»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Καβάλας με 2-1 στο “Ανθή Καραγιάννη” και εξασφάλισε την πρόκριση του στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Ράφα Μπενίτεθ σχολίασε την εμφάνιση του Παναθηναϊκού και στάθηκε κυρίως στο αποτέλεσμα, ενώ απάντησε σε ερωτήσεις για τους τραυματισμούς τον Πάντοβιτς και Σφιντέρσκι.

Όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ

Aρχικά για το ματς ανέφερε: «Θεωρώ πως είχαμε κάποιες δυσκολίες αναπάντεχες με τις αλλαγές. Κάποιες συνθήκες μας δυσκόλεψαν στον αγώνα. Τους δώσαμε ελπίδα με το πέναλτι. Προσπαθήσαμε να παίξουμε με συνδυασμούς στο γήπεδο. Πρώτη προτεραιότητα ήταν να κερδίσουμε. Δώσαμε χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς παίκτες. Βελτιώσαμε την εικόνα μας στο δεύτερο μέρος. Είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη. Βελτίωση στην συνέχεια».

Ερωτηθείς για τους τραυματισμούς Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς, ανέφερε: «Ο ένας είχε πρόβλημα στο αυτί του, έχανε την ισορροπία του. Ο άλλος είχε ένα πρόβλημα μυϊκό, θα το δούμε αύριο».

Για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα: «Ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Θα προετοιμαστούμε για να είμαστε έτοιμοι»