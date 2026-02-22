Μπενίτεθ: «Υποφέραμε λίγο αλλά αντέξαμε»

Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στο καλό πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΟΦΗ, αλλά και στον τρόπο που η ομάδα του αντέδρασε στην πίεση των Κρητικών στο δεύτερο μέρος.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΟΦΗ με 2-0 στο Παγκρήτιο και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, με τον Ράφα Μπενίτεθ να εμφανίζεται ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που νικήσαμε, βάλαμε και ένα δεύτερο γκολ στο τέλος του αγώνα. Το πρώτο ημίχρονο ήταν το καλό, εκεί που βάλαμε ένα γκολ και μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και περισσότερα τέρματα για να διευρύνουμε το προβάδισμα και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα το β’ ημίχρονο.

Στο β’ ημίχρονο υποφέραμε λίγο από τον αντίπαλο, μας πίεσε αρκετά αλλά καταφέραμε και αντέξαμε και στο τέλος κερδίσαμε.

Στο α’ ημίχρονο καταφέραμε και χτίζαμε τις επιθέσεις μας από πίσω και καταφέραμε και φτάναμε στην αντίπαλη περιοχή αλλά εκεί μας έλειπε η τελική πάσα, ή μια καλύτερη ακρίβεια όσον αφορά τις τελευταίες κινήσεις ή ο συγχρονισμός.

Είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι καταφέραμε και φτάσαμε εκεί, αλλά από την άλλη θα πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο γιατί δεν θα είναι πάντα τόσο εύκολο να φτάνουμε στην αντίπαλη περιοχή», δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ.