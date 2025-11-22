Αθλητικά

Μπέρνλι – Τσέλσι 0-2: Στο κατόπι της Άρσεναλ οι «μπλε» του Λονδίνου

Τρίτη σερί νίκη για την ομάδα του Μαρέσκα στην Premier League και έβδομη συνολικά
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters

Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η Τσέλσι επικράτησε στο “Τερφ Μουρ” της Μπέρνλι (2-0) και διατήρησε την επαφή της με την κορυφή της Premier League και την Άρσεναλ.

Με τη νίκη αυτή, η Τσέλσι έφτασε τους 23 πόντους και βρίσκονται στο -3 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, η οποία υποδέχεται την Κυριακή (23.11.2025) την Τότεναμ.

Οι “μπλε” του Λονδίνου δεν απείλησαν ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος και στην πρώτη τους τελική (37′) κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, όταν ο Γκίτενς, μοίρασε την ασίστ στον Πέδρο Νέτο για το 0-1. Η Τσέλσι “κλείδωσε” τη νίκη στο 88′ με το δυνατό σουτ του Έντσο Φερνάντες.

