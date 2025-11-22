Μπέρνλι – Τσέλσι 0-2: Στο κατόπι της Άρσεναλ οι «μπλε» του Λονδίνου

Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η Τσέλσι επικράτησε στο “Τερφ Μουρ” της Μπέρνλι (2-0) και διατήρησε την επαφή της με την κορυφή της Premier League και την Άρσεναλ.

Με τη νίκη αυτή, η Τσέλσι έφτασε τους 23 πόντους και βρίσκονται στο -3 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, η οποία υποδέχεται την Κυριακή (23.11.2025) την Τότεναμ.

Οι “μπλε” του Λονδίνου δεν απείλησαν ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος και στην πρώτη τους τελική (37′) κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, όταν ο Γκίτενς, μοίρασε την ασίστ στον Πέδρο Νέτο για το 0-1. Η Τσέλσι “κλείδωσε” τη νίκη στο 88′ με το δυνατό σουτ του Έντσο Φερνάντες.