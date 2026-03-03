Μπετανκόρ: «Είχα μπει σε περίεργα μονοπάτια, ήμουν εθισμένος στον τζόγο και το αλκοόλ»

Ο Γεφτέ Μπετανκόρ αγωνίζεται στην Αλμπατέθε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και σε συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι στο youtube «Feeberse», μίλησε για τα παιδικά του χρόνια.

Την περσινή χρονιά, ο Μπετανκόρ έκανε μαγική χρονιά με τη φανέλα του Πανσερραϊκού και ανάγκασε τον Ολυμπιακό να δώσει 500.000 ευρώ για να τον κάνει δικό του. Μετά την προετοιμασία βρέθηκε δανεικός στην Αλμπαθέτε και το καλοκαίρι θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.

Τα δύο γκολ που πέτυχε με τη φανέλα της Αλμπαθέτε τον έκαναν θέμα συζήτησης στην Ισπανία και στο podcast «La Otra Grada» μίλησε για το μεγάλο παιχνίδι που έκανε κόντρα στη «Βασίλισσα», τους εθισμούς με το τζόγο και το αλκοόλ που αντιμετώπισε ως έφηβος, αλλά και για την περίοδο που σκεφτόταν να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

«Στη ζωή δεν βγαίνουν τα πράγματα πάντα όπως πρέπει. Δεν πιστεύω ότι έκανα πάντα τα σωστά στη προσωπική μου ζωή. Υπήρχε μία περίοδος στη ζωή μου, όπου κάθισα με τους γονείς μου και με τη γυναίκα μου και αποφάσισα ότι θέλω να σταματήσω. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να είσαι καλός άνθρωπος και να έχεις τις αξίες που σου έχουν εμφυσήσει οι γονείς σου από μικρός.

Τότε δεν το έκανα αυτό. Το μυαλό μου πήγαινε συνεχώς αλλού και δεν θα έπρεπε. Αυτό είναι κάτι που δουλεύω πολύ με την ψυχολόγο μου μέχρι και σήμερα. Αφιερώνω χρόνο για να ξεφεύγω λίγο από το ποδόσφαιρο, να μην σκέφτομαι και να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Τότε όμως δεν το έκανα, μέχρι που μου δόθηκε μια ευκαιρία στην Αυστρία.

Είδα ότι είμαι καλά και ότι βελτιώνομαι και τη χρησιμοποίησα για να εξελιχθώ και έτσι συνεχίζω μέχρι σήμερα. Δεν είμαι ο τύπος που βγαίνει πολύ στα πάρτι, δεν μου αρέσει, αλλά εκείνη την περίοδο πήγαινα συχνά. Ακολουθούσα λάθος δρόμους, όπως πολλοί έφηβοι, είχα εθιστεί σε τζόγο, αλκοόλ…

Δεν ήθελα όμως να είναι αυτή η ζωή μου, οπότε σταμάτησα και ωρίμασα. Στο τέλος κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Οι παρέες μπορεί να σου λένε ό,τι θέλουν, αλλά στο τέλος ο κυρίαρχος είσαι εσύ. Για τα λάθη που έκανα ευθύνομαι εγώ», τόνισε χαρακτηριστικά στο τέλος», είπε χαρακτηριστικά ο Χεφτέ Μπετανκόρ στη συνέντευξη που έδωσε.