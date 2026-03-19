Αθλητικά

Μπέτις – Παναθηναϊκός: Φοβερό video των «πρασίνων» πριν το ματς πρόκρισης στο Europa League

Η ανάρτηση των «πρασίνων» λίγη ώρα πριν τη «μάχη» στη Σεβίλλη
Ο Ταμπόρδα
Ο Ταμπόρδα πανηγυρίζει κόντρα στην Μπέτις (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα  (19/03/26, 22:00, Live από το Newsit.gr) την Μπέτις για το δεύτερο ματς της φάσης των “16” του Europa League, ψάχνοντας μία σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ολόκληρος ο Παναθηναϊκός κινείται πλέον στους ρυθμούς του μεγάλου ματς στην έδρα της Μπέτις, με τους “πράσινους” να δημοσιεύουν και ένα φοβερό video για τις… πιθανότητες της ομάδας να πάρει την πρόκριση από τους “16” του Europa League.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ήταν το μεγάλο αουτσάιντερ κόντρα στους Ισπανούς, αλλά μετά τη νίκη της στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, η… αισιοδοξία είναι μεγαλύτερη. “Πίστη” έγραψαν έτσι οι “πράσινοι” στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει το… τρένο του πρωταθλήματος και έτσι παίζει τη… σεζόν του στη Σεβίλλη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo