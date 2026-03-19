Μπέτις – Παναθηναϊκός: Η φανέλα που θα φορέσουν οι ποδοσφαιριστές του Μπενίτεθ στο «La Cartuja»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπέτις στο «La Cartuja» με σκοπό να υπερασπιστεί τη νίκη με 1-0 που πήρε στο ΟΑΚΑ και να πάρει το “εισιτήριο” για τους “8” του Europa League.

Στο γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει η Μπέτις (σ.σ. δεν είναι η έδρα της) θα βρίσκονται και περισσότεροι από 3.500 φίλοι του Παναθηναϊκού, προκειμένου να να ωθήσουν την ομάδα τους στα προημιτελικά του Europa League.

Με ανάρτησή της στα social media, η ΠΑΕ Παναθηναίκός αποκάλυψε τη φανέλα που θα φορέσουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας στη ρεβάνς με την Μπέτις.

Το “τριφύλλι” θα αγωνιστεί στη Σεβίλλης με τη λευκή φανέλα του, η οποία αποτελεί την εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας.

“Υψώνεται πάνω από την πόλη” σχολίασαν στην ανάρτησή τους οι “πράσινοι” για τη φανέλα της ομάδας.