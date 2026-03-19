Μπέτις – Παναθηναϊκός: Η ώρα και τα κανάλια που θα μεταδώσουν την αναμέτρηση του Europa League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Ρεάλ Μπέτις στο «Καρτούχα» της Σεβίλλης και στοχεύει να διαχειριστεί το υπέρ του 1-0 από το παιχνίδι του ΟΑΚΑ για να εξασφαλίσει την πρόκριση σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά το 2003.

Το παιχνίδι της φάσης των «16» του Europa League ανάμεσα στην Ρεάλ Μπέτις και τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί σήμερα (18/03/26) στις 22:00 και θα μεταδοθεί από τον Ant1 και το Cosmote Sport 4, ενώ θα υπάρχει και live από το Newsit.gr.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα κληθεί μπροστά σε 60.000 οπαδούς να υπερασπιστεί το προβάδισμά της για να κλείσει θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στο γήπεδο θα υπάρχουν και περίπου 3.500 οπαδοί των πρασίνων.