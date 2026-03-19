Μπέτις – Παναθηναϊκός: Να γράψει μία ακόμα «χρυσή» σελίδα στην ευρωπαϊκή του ιστορία θέλει το «τριφύλλι» στην Ανδαλουσία

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Ρεάλ Μπέτις για το Europa League (19/03/26, 22:00, Newsit.gr, Ant1, Cosmote Sport 4) και θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 1-0 από το παιχνίδι του ΟΑΚΑ. Αν το κάνει αυτό θα βρεθεί στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 23 χρόνια.

Το 2003 ο Παναθηναϊκός είχε βρεθεί στα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, νυν Europa League, και είχε αποκλειστεί από την Πόρτο του Ζοσέ Μουρίνιο, που είχε κατακτήσει τη διοργάνωση εκείνη τη σεζόν. Αυτή τη φορά θα κληθεί να αποκλείσει την Μπέτις για να βρεθεί εκεί.

Οι πράσινοι επικράτησαν με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι του ζευγαριού, παίζοντας μάλιστα με 10 παίκτες από το 58′, μετά την υπερβολική αποβολή του Ζαρουρί, που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη ρεβάνς. Ο Ταμπόρδα είχε πετύχει το «χρυσό» γκολ από την άσπρη βούλα, αυτό που θα πρέπει να υπερασπιστούν οι παίκτες του Μπενίτεθ στο «Καρτούχα].

Το «τριφύλλι» θα έχει στο πλευρό του 3.500 χιλιάδες οπαδούς στις εξέδρες του γηπέδου, οι οποίοι ελπίζουν να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες την πρόκριση μετά το τελικό σφύριγμα του Γερμανού Στίλερ.

Η Ρεάλ Μπέτις που δεν θα έχει τους Ίσκο και Λο Σέλσο αναμένεται να κάνει ρεκόρ προσέλευσης σε ευρωπαϊκό αγώνα, καθώς στο «Καρτούχα» θα βρίσκονται περίπου 60.000 οπαδοί.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει μαζί του μετά από καιρό τον Γιάννη Κώτσιρα για να του προσφέρει μία έξτρα λύση στην άμυνα, μιας και ο Ντάβιντε Καλάμπρια παίζει ασταμάτητα και ο Ζαρουρί είναι τιμωρημένος, που στα τελευταία παιχνίδια έπαιζε είτε αριστερά είτε δεξιά στην πεντάδα των πρασίνων.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ρεάλ Μπέτις: Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νατάν, Φίρπο, Φιντάλγκο, Άμραμπατ, Άντονι, Εζαλζουλί, Φορνάλς και Ερνάντες.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Κάτρης, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Μπακασέτας (Τσέριν), Πελίστρι, Ταμπόρδα και Τετέι.