Μπέτις – Θέλτα 1-1: Ισοπαλία στην Ισπανία για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Europa League

Διατηρήθηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας η Μπέτις
Οι παίκτες της Μπέτις στο ΟΑΚΑ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Μετά 1-0 από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι των “16” του Europa League, η Μπέτις “φλέρταρε” με νέα ήττα στην Ισπανία, αλλά κατάφερε τελικά να πάρει την ισοπαλία με 1-1 στο ντέρμπι της “La Liga” με τη Θέλτα.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από γκολ του Χούτλα, μόλις στο 4ο λεπτό του αγώνα, η Μπέτις έβγαλε αυτή τη φορά αντίδραση και ισοφάρισε με τον Μπεγερίν στο 49′, αλλά δεν μπόρεσε να φθάσει στην ανατροπή και έμεινε στον ένα βαθμό.

Η ομάδα της Σεβίλλης κράτησε όμως την αντίπαλό της στο -3 στη βαθμολογία του Ισπανικού πρωταθλήματος, όπου η ίδια βρίσκεται στην 5η θέση, με την ομάδα του Βίγκο να είναι ακριβώς από πίσω της.

Η Μπέτις συνεχίζει πάντως να “παλεύει” για την έξοδο στην Ευρώπη, ενώ έχει σε λίγες ημέρες και την κρίσιμη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, για την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League.

