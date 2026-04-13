Μπετσίροβιτς: «Ο Παναθηναϊκός στο τέλος θα καταφέρει να σώσει τη σεζόν»

Ο Σάνι Μπετσίροβιτς έδωσε συνέντευξη στο Mozzart Sport και έκανε αναφορά στον Παναθηναϊκό τονίζοντας πως έχει το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του.

«Πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρει να σώσει τη σεζόν», είπε ο Σάνι Μπετσίροβιτς για τον Παναθηναϊκό, όπου θα δώσει μάχη για να καταφέρει κερδίσει μία θέση στα πλέι οφ της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σλοβένος πρώην παίκτης και τεχνικός διευθυντής των πρασίνων έκανε ειδική μνεία στον Νικ Καλάθη αναφέροντας ότι είναι σαν ένα Volvo ή Golf, που δεν χαλάνε ποτέ.

Σχετικά με τον Παναθηναϊκό: «Η EuroLeague έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου προϊόν, με κορυφαίο μπάσκετ σε εβδομαδιαία βάση. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, παρά τα προβλήματα και τους τραυματισμούς, εκτιμώ ότι διαθέτει ίσως το πληρέστερο ρόστερ στην ιστορία του συλλόγου.

Εφόσον φτάσει στην τελική ευθεία, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκλειστεί. Πρόκειται για ένα σύνολο γεμάτο πρωταθλητές και πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρει να σώσει τη σεζόν».

Για τον Νικ Καλάθη: «Ο καλός μου φίλος Νικ. Είναι σαν ένα Volvo ή Golf 2. Δεν χαλάει ποτέ, μπορεί να κάνει ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσει. Εξαιρετικός άνθρωπος, κορυφαίος επαγγελματίας. Έδειξε στην Παρτίζαν ότι μπορεί ακόμα να παίξει στην EuroLeague και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό».