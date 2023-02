Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν επίδειξη δύναμης μέσα στην έδρα των Πόρτλαντ Μπλέιζερς (127-108) και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “άγγιξε” το triple-double σε μόλις 23 λεπτά συμμετοχής!

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι για μια ακόμα φορά ο ηγέτης τους, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στους Μπλέιζερς και πήραν μια εύκολη νίκη με 127-108 μέσα στο Πόρτλαντ

Αγωνιζόμενος μόλις 23 λεπτά συμμετοχής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε να πρωταγωνιστήσει και να κάνει double-double με 24 πόντους (9/13 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 6/8 βολές), 13 ριμπάουντ, ενώ έδωσε 8 ασίστ.

Ο “Greek freak” χρεώθηκε νωρίς με φάουλ, με αποτέλεσμα να καθίσει στον πάγκο και από την στιγμή που όλα κύλησαν ομαλά για την ομάδα του, πήρε και… ανάσες. Τα «ελάφια», σημείωσαν την 8η συνεχόμενη νίκη τους, αποδεικνύοντας ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση.

Πρώτος σκόρερ για τους Μπακς, ήταν ο Μπρουκ Λόπεζ με 27 πόντους, ενώ «μάζεψε» και 9 ριμπάουντ.

Για τους Μπλέιζερς, ο Ντέμιεν Λίλαρντ είχε 28 πόντους (αλλά 7/18 σουτ) και ο Άνφερνι Σάιμονς 21 πόντους.

Giannis flirted with a triple-double as he dropped 24 points in 23 minutes.



