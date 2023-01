Ο Χασάν Μάρτιν έκανε μία ανοησία στο twitter και μπήκε σε μπελάδες. Ο πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού και νυν του Ερυθρού Αστέρα χρησιμοποίησε ένα λάθος GIF για να διαφωνήσει με την άποψη γνωστού Λιθουανού δημοσιογράφου, δημιουργώντας χαμό στα social media.

Ο Χασάν Μάρτιν χρησιμοποίησε έναν τελείως λάθος τρόπο για να εκφράσει την διαφωνία του για την ανάρτηση του γνωστού Λιθουανού δημοσιογράφου, Ρίτις Βισνιάουσκας, του “Basketnews.com”.

Ο δημοσιογράφος τοποθετήθηκε για το hashtag “FreeFacu” που έχει δημιουργηθεί επειδή ο Καμπάτσο δεν μπορεί ακόμα να αγωνιστεί στην Euroleague, γράφοντας στο twitter ότι “αυτή η κινητοποίηση με το “#reeFacu στα social Media της EuroLeague έχει γίνει cringe. Ο τύπος δεν είναι πολιτικός κρατούμενος. Είναι ένας καλά αμειβόμενος μπασκετμπολίστας, ο οποίος απλώς πρέπει να περιμένει μέχρι μία συγκεκριμένη ημερομηνία για να πάρει μέρος στη διοργάνωση”.

This #FreeFacu movement in Euroleague social media is becoming cringe. The guy is not a political prisoner. He’s a well paid basketball player who simply has to wait until a particular date to enter a competition.

Ο Χασάν Μάρτιν εκνευρίστηκε και απάντησε μέσω του επίσημου λογαριασμού του ανεβάζοντας ένα GIF που έδειχνε έναν άνθρωπο να δίνει σφαλιάρα και να λέει “STFU (Shut the F..ck Up” που σημαίνει “βούλωσέ το” μαζί με μερικά… γαλλικά.





Η επιθετικότητα του GIF προκάλεσε χαμό, με το “Basketnews.com” να καταγγέλλει επίσημα τον Αμερικανό σέντερ στην Euroleague και την ELPA (Ένωση παικτών της EuroLeague), ζητώντας να ερευνήσουν το θέμα και τονίζοντας ότι ο Αμερικανός ψηλός έκανε bullying.

Just to be clear I don’t feel threatened. I genuinely believe that Hassan Martin was just supporting his own teammate without any intention to hurt me or whatever. https://t.co/OD9U2EraHD