Μπλόκα αγροτών: Ομάδα της Τουρκίας ακινητοποιήθηκε στη Θήβα, πηγαίνοντας στην Καρδίτσα για αγώνα του BCL

Ταλαιπωρημένοι αλλά και με κατανόηση εμφανίστηκαν οι άνθρωποι της τουρκικής Μερσίν
Η Καρδίτσα είναι προγραμματισμένο να υποδεχθεί τη Μερσίν στην 5η αγωνιστική του Basketball Champions League (Τρίτη 8/12/25, στις 20:00), αλλά τα μπλόκα των αγροτών στη Θήβα, ακινητοποίησαν την αποστολή της τουρκικής ομάδας.

Τα μπλόκα των αγροτών έχουν “κόψει” την κυκλοφορία σε πολλά σημεία της χώρας και “θύμα” τους έπεσε η τουρκική Μερσίν, στο δρόμο προς την Καρδίτσα, για το παιχνίδι με τη θεσσαλική ομάδα στο Basketball Champions League.

Η αποστολή της Μερσίν αναγκάστηκε να σταματήσει στο μπλόκο της Θήβας, αλλά τα μέλη της τουρκικής ομάδας εμφανίστηκαν με ιδιαίτερη κατανόηση παρά την ταλαιπωρία, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στη χώρα τους.

Μέλη της αποστολής μίλησαν μάλιστα σε σχετικά ρεπορτάζ στη Θήβα.

