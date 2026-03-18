Μπόλντγουιν για Μπαρτζώκα: Μου είπε ότι με αγαπάνε στον Ολυμπιακό για αυτό που έκανα στον Παναθηναϊκό

Για τη μικρή συζήτηση που είχε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ στο Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ (104-87) αναφέρθηκε ο Γουέιντ Μπόλντγουιν, βάζοντας στην… εξίσωση τον Παναθηναϊκό.

Μιλώντας στο “Amerikanos24”, ο άλλοτε γκαρντ του Ολυμπιακού επεσήμανε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας του είπε πως στο… στρατόπεδο των “ερυθρόλευκων” τον αγαπάνε για το buzzer beater απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε ότι ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν έβαλε την “υπογραφή” στη φετινή νίκη που πέτυχε η Φενέρμπαχτσε απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, βάζοντας το buzzer beater που χάρισε στην ομάδα του τη νίκη με 85-83

Ο Αμερικανός έπειτα από επαναφορά, πήρε την μπάλα με 2.5 δευτερόλεπτα να απομένουν και με σουτ… μαχαιριά έδωσε τη νίκη στη Φενέρμπαχτσε, στο ματς της 28ης αγωνιστική της Euroleague.

OAKA’DA İNANILMAZ SON!



WADE BALDWIN IV SON SANİYEDE İSABETİ BULUYOR, FENERBAHÇE BEKO GALİBİYETLE DÖNÜYOR! pic.twitter.com/bYgXw7U5z0 — EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) February 13, 2026

“Μου είπε ότι “Οι άνθρωποι στον Ολυμπιακό σε αγαπάνε, σε αγαπάμε για αυτό που έκανες στον Παναθηναϊκό”. Έχουμε μια κανονική σχέση. Είναι ένας από τους πρώτους μου προπονητές στην Ευρώπη, πριν από επτά χρόνια, πριν ξεκινήσει ο covid. Είναι πάντα ωραίο να τον βλέπω και να βλέπω την επιτυχία που έχει τα τελευταία επτά χρόνια. Ξέρω ότι όταν μπήκα και έπαιξα πριν επτά χρόνια, όταν η ομάδα ήταν μια καταστροφή εκείνη την εποχή, όταν ήρθε εκείνος όλα άλλαξαν, και από τότε όλα έχουν αλλάξει”, τόνισε ο Αμερικανός άσος της Φενέρ.