Μπόμπι Πόρτις για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Μιλάω συνεχώς μαζί του, έχει πράσινο αίμα»

Ο Μπόμπι Πόρτις ρωτήθηκε για το μέλλον του συμπαίκτη του στους Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο και εμφανίστηκε βέβαιος για την παραμονή του “Greek Freak” στην ομάδα του Γουισκόνσιν.

Την ώρα που τα σενάρια για πιθανή ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA συνεχίζονται, ο Μπόμπι Πόρτις έσπευσε να καθησυχάσει τους οπαδούς των Μιλγουόκι Μπακς, επισημαίνοντας την αγάπη του δύο φορές MVP για την ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός φόργουορντ – σέντερ ανέφερε: «Μιλάω συνεχώς μαζί του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει “πράσινο” αίμα. Αυτό μπορώ να πω μόνο».

Όντας δε πια, ο μόνος συμπαίκτης του Έλληνα φόργουορντ από την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA το 2021, ο Μπόμπι Πόρτις μίλησε στο ESPN του Μιλγουόκι και για το ρόστερ της ομάδας του, αλλά και τους πρόωρους αποκλεισμούς των τελευταία ετών στα πλέι οφ, τονίζοντας τα εξής: «Τι πάει λάθος με την ομάδα μας; Τι είναι αυτό που δεν μπορούμε να πετύχουμε φέτος; Το μόνο κακό είναι ότι τραυματιζόμαστε».