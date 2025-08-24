Μπόρζες για Βαγιαννίδη: «Μπήκε πολύ καλά και ενίσχυσε την Σπόρτινγκ Λισαβόνας»

Ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Γιώργου Βαγιαννίδη στο ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέναντι στη Νασιονάλ Μαδέιρα εμφανίστηκε ο Ρουί Μπόρζες, ο οποίος στάθηκε στη θετική απόδοση του διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης στη δεύτερη συμμετοχή του με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έπαιξε ως αλλαγή, μπαίνοντας στον αγώνα στο 64ο λεπτό, με το σκορ στο 1-1. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού βοήθησε τους συμπαίκτες του να φτάσουν στη νίκη με 4-1, με τον ίδιο να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στα «λιοντάρια».

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες, αποθέωσε τον Βαγιαννίδη στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας την καλή του παρουσία και τη θετική επίδραση που είχε η είσοδός του.

«Το ομαδικό πνεύμα που υπάρχει στην ομάδα είναι φανταστικό. Ο Βαγιαννίδης μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι και ενίσχυσε την ομάδα από τα δεξιά. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε τις μονομαχίες με τον Κουέντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός.

Η παρουσία του Έλληνα διεθνή μπακ αποτελεί αισιόδοξο στοιχείο για τη συνέχεια της σεζόν, με τον ίδιο σταδιακά να αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού στον σύλλογο.