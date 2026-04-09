Μπουένο για συνεργασία Euroleague – NBA: «Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε το καλύτερο μπασκετικό οικοσύστημα»

Ο Τσους Μπουένο παραχώρησε συνέντευξη στο «Athletic» και μίλησε για το ενδεχόμενο συνεργασίας του NBA με την Euroleague αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για κοινή λίγκα.

Το NBA Europe είναι κοντά στην υλοποίησή του, όμως δεν είναι γνωστό ακόμα το πότε και το πώς. Η έλευση του Τσους Μπουένο στην ηγεσία της Euroleague έχει φουντώσει τα σενάρια συνεργασίας των δύο διοργανώσεων και μένει να φανεί αν αυτό το σενάριο, που φαντάζει το καλύτερο δυνατό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ θα υλοποιηθεί.

«Τα πάντα είναι στο τραπέζι. Ξέρουμε τι φέρνει το ΝΒΑ στο τραπέζι, και ξέρουμε ότι το ΝΒΑ θα ήθελε να φτιάξει ένα πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Θα έχουμε μια συζήτηση. Αν έχει νόημα για τις ομάδες, γιατί όχι; Είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε σενάριο.

Θα μπορούσαμε να καθίσουμε όλοι μαζί και να συζητήσουμε με το ΝΒΑ και με τους επενδυτές, για όλα όσα έχουν να βάλουν στο τραπέζι. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε το καλύτερο οικοσύστημα μπάσκετ και το καλύτερο δυνατό πρωτάθλημα», είπε ο CEO της Euroleague για την πιθανή συνεργασία με το NBA.