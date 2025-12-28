Μπράγκα – Μπενφίκα 2-2: Ο Παυλίδης είχε ασίστ αλλά η ομάδα του Μουρίνιο έχασε βαθμούς

Νέο έδαφος στο κυνήγι της πρωτιάς στην Πορτογαλία έχασε η Μπενφίκα. Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη δεν μπόρεσε να πάρει το “τρίποντο” στην έδρα της Μπράγκα, μένοντας στο 2-2.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αγωνίστηκε βασικός με την Μπενφίκα, δεν μπόρεσε να σκοράρει, αλλά… άφησε το αποτύπωμά του, έχοντας την ασίστ για την ισοφάριση του Άουρσενς στο τελικό 2-2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Οταμέντι άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους με καρφωτή κεφαλιά στο 29′, ωστόσο η Μπράγκα “γύρισε” το παιχνίδι πριν την ανάπαυλα. Στο 38′ ο Ζαλαζάρ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε, ενώ στο 45+1′ ο Παόυ Βίκτορ έκανε την ανατροπή του σκορ. Η ισοφάριση της Μπενφίκα και το τελικό 2-2 διαμορφώθηκε στο 53′.

Πλέον, η Μπενφίκα βρίσκεται στο -7 από την πρωτοπόρο της Liga Portugal, Πόρτο, έχοντας ματς περισσότερο.