Μπράιτον – Γουέστ Χαμ 1-1: Πήραν την ισοπαλία στις καθυστερήσεις οι «γλάροι» του Κωστούλα

Κωστούλας και Μαυροπάνος έμειναν στην ισοπαλία στον ελληνικό "εμφύλιο" στην Premier League
Ο Κωστούλας πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του στην Μπράιτον
Ο Κωστούλας πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του στην Μπράιτον / Reuters / Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Η Μπράιτον κατάφερε να πάρει την ισοπαλία με 1-1 από τη Γουέστ Χαμ στην Premier League, ισοφαρίζοντας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, σε μία φάση που ξεκίνησε με “ψαλιδάκι” του Μπάμπη Κωστούλα.

Η Γουέστ Χαμ είχε ως βασικό στο ματς τον Ντίνο Μαυροπάνο και προηγήθηκε στο 73′ με τον Μπόουεν να ανοίγει το σκορ με υπέροχη προβολή σε αντεπίθεση, αλλά η Μπράιτον αρνήθηκε να χάσει και ρίχνοντας στο ματς και τον Μπάμπη Κωστούλα, έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στην Premier League.

Σε μία φάση στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Έλληνας επιθετικός έκανε “ψαλιδάκι” μέσα από την περιοχή των “σφυριών”, η μπάλα κόντραρε και με τα πολλά, κατέληξε στον Ρούτερ, ο οποίος και “έγραψε” το τελικό 1-1 στο ματς.

Η Μπράιτον έμεινε έτσι στην 7η θέση με 23 βαθμούς, ενώ η Γουέστ Χαμ είναι στη ζώνη του υποβιβασμού με 13 βαθμούς.

