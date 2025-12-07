Μπράιτον – Γουέστ Χαμ 1-1: Πήραν την ισοπαλία στις καθυστερήσεις οι «γλάροι» του Κωστούλα

Η Μπράιτον κατάφερε να πάρει την ισοπαλία με 1-1 από τη Γουέστ Χαμ στην Premier League, ισοφαρίζοντας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, σε μία φάση που ξεκίνησε με “ψαλιδάκι” του Μπάμπη Κωστούλα.

Η Γουέστ Χαμ είχε ως βασικό στο ματς τον Ντίνο Μαυροπάνο και προηγήθηκε στο 73′ με τον Μπόουεν να ανοίγει το σκορ με υπέροχη προβολή σε αντεπίθεση, αλλά η Μπράιτον αρνήθηκε να χάσει και ρίχνοντας στο ματς και τον Μπάμπη Κωστούλα, έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στην Premier League.

Σε μία φάση στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Έλληνας επιθετικός έκανε “ψαλιδάκι” μέσα από την περιοχή των “σφυριών”, η μπάλα κόντραρε και με τα πολλά, κατέληξε στον Ρούτερ, ο οποίος και “έγραψε” το τελικό 1-1 στο ματς.

GOAL: RUTTER WITH THE EQUALISER!!!!



Brighton 1-1 West Ham



pic.twitter.com/TzCrfCOrC1 — CentreGoals. (@centregoals) December 7, 2025

Η Μπράιτον έμεινε έτσι στην 7η θέση με 23 βαθμούς, ενώ η Γουέστ Χαμ είναι στη ζώνη του υποβιβασμού με 13 βαθμούς.