Αθλητικά

Μπράιτον – Λίβερπουλ 2-1: Η ομάδα του Κωστούλα «προσγείωσε» τους «κόκκινους» στην Premier League

Δεν αγωνίστηκε ο Έλληνας επιθετικός, αφού ο Ντάνι Γουέλμπεκ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα και σκόραρε δις για την Μπράιτον
Ο Γουέλμπεκ πανηγυρίζει κόντρα στη Λίβερπουλ / Action Images via Reuters/Paul

Μετά τη μεγαλειώδη πρόκριση στο Champions League, η Λίβερπουλ εμφανίστηκε αγνώριστη στην έδρα της Μπράιτον για την Premier League και η ομάδα του Μπάμπη Κωστούλα πήρε τη νίκη με 2-1.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έμεινε στον πάγκο καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, αφού η Μπράιτον ήταν εξαιρετική κόντρα στη Λίβερπουλ και ο Ντάνι Γουέλμπεκ με δύο προσωπικά γκολ έριξε στο καναβάτσο τους “κόκκινους”, που είχαν ισοφαρίσει προσωρινά με γκολ του Κέρκεζ.

Η Λίβεπρουλ έχασε έτσι μία ακόμη ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας στην Premier League, την ώρα που η Μπράιτον μείωσε τη διαφορά τους στους 6 βαθμούς και συνεχίζει να ελπίζει για έξοδο στην Ευρώπη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo