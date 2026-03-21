Μπράιτον – Λίβερπουλ 2-1: Η ομάδα του Κωστούλα «προσγείωσε» τους «κόκκινους» στην Premier League

Μετά τη μεγαλειώδη πρόκριση στο Champions League, η Λίβερπουλ εμφανίστηκε αγνώριστη στην έδρα της Μπράιτον για την Premier League και η ομάδα του Μπάμπη Κωστούλα πήρε τη νίκη με 2-1.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έμεινε στον πάγκο καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, αφού η Μπράιτον ήταν εξαιρετική κόντρα στη Λίβερπουλ και ο Ντάνι Γουέλμπεκ με δύο προσωπικά γκολ έριξε στο καναβάτσο τους “κόκκινους”, που είχαν ισοφαρίσει προσωρινά με γκολ του Κέρκεζ.

Η Λίβεπρουλ έχασε έτσι μία ακόμη ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας στην Premier League, την ώρα που η Μπράιτον μείωσε τη διαφορά τους στους 6 βαθμούς και συνεχίζει να ελπίζει για έξοδο στην Ευρώπη.