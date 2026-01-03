Μπράιτον – Μπέρνλι 2-0: Για πρώτη φορά βασικός ο Κωστούλας με ασίστ και ακυρωθέν γκολ στη νίκη των «γλάρων»

Ο Μπάμπης Κωστούλας αγωνίστηκε για πρώτη φορά ως βασικός με τη φανέλα της Μπράιτον στην Premier League και ήταν σημαντικός στη νίκη με 2-0 επί της Μπέρνλι.

Η Μπράιτον λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ στο 10′ με τον Κωστούλα, ο οποίος νίκησε στο τετ α τετ τον αντίπαλο τερματοφύλακα, όμως ο βοηθός σήκωσε τη σημαία του και το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Έλληνα επιθετικού.

Kostoulas scores for Brighton but the goal is ruled out!



pic.twitter.com/6o56EKEZRn

Στο 29′ ο Κωστούλας έκανε την ασίστ στον Ρουτέρ που άνοιξε το σκορ και ξεκλείδωσε την άμυνα της Μπέρνλι. Ο Αγιάρι στο 47′ «καθάρισε» για τους γηπεδούχους που ανέβηκαν στην 8η θέση με 28 βαθμούς. Η Μπέρνλι παραμένει προτελευταία με 12 βαθμούς.

Ο Κωστούλας αγωνίστηκε για 77′ στην αναμέτρηση, καθώς αντικαταστάθηκε από τον Πασκάλ Γκρος, που επέστρεψε στους γλάρους, μετά πέρασμά του από την Ντόρτμουντ.

Η Γουλβς έκανε την πρώτη της νίκη στην Premier League φέτος με επιβλητικό τρόπο. Νίκησε 3-0 τη Γουέστ Χαμ και έφτασε τους 6 βαθμούς.

Ο Αρίας στο 4′ άνοιξε το σκορ και στο 31′ από το σημείο του πέναλτι έκανε το 2-0. Το τέλειο ημίχρονο για τους «λύκους» ολοκληρώθηκε με το γκολ που πέτυχε ο Μανέ στο 41′.

Από εκεί και έπειτα δεν άλλαξε κάτι στην αναμέτρηση και ήρθε μετά από 20 αγωνιστικές η πρώτη νίκη της Γουλβς στη διοργάνωση.

Οι πορτοκαλί είναι τελευταίοι με 6 βαθμούς, ενώ η Γουέστ Χαμ είναι 18η με 14 βαθμούς.