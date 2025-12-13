Μπράουν για την αποχώρηση Ομπράντοβιτς: «Δεν ήταν καθόλου δύσκολο»

Ο Στέρλινγκ Μπράουν σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Παρτιζάν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα με 79-76 ανέφερε πως η αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της ομάδας, δεήταν δύκολη για τον ίδιο.

Ο Αμερικανός είχε 7 πόντους στη νίκη της Παρτιζάν ενάντια στην «αιώνια» αντίπαλό της και σε ερώτηση που δέχτηκε για την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς απάντησε «το μπάσκετ είναι η δουλειά μας και δεν ήταν καθόλου δύσκολο».

«Είμαι περήφανος για την ομάδα. Δείξαμε χαρακτήρα, ήταν μια καλή ομαδική νίκη. Δεν καταρρεύσαμε, ξέραμε ότι μπορούσαμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Ηρεμήσαμε, εκμεταλλευτήκαμε τα πλεονεκτήματά μας και βάλαμε τα σουτ.

Ο Γουάσινγκτον ευστόχησε στα σουτ του, ο Τάιρικ κυριάρχησε στη ρακέτα και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εμάς», αυτά δήλωσε ο Αμερικανός για την αναμέτρηση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.