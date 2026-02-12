Αθλητικά

Μπρέντφορντ – Άρσεναλ 1-1: Νέα χαμένη ευκαιρία για τους «κανονιέρηδες» στην Premier League

Η Άρσεναλ έχει αρχίσει να... μπάζει νερά το 2026 και η Μάντσεστερ Σίτι «παραμονεύει» για την κορυφή
Η φάση με το γκολ της Μπρέντφορντ κόντρα στην Άρσεναλ
Η φάση με το γκολ της Μπρέντφορντ κόντρα στην Άρσεναλ / REUTERS/David Klein

Η Άρσεναλ συνεχίζει να… πετάει τα δώρα των αντιπάλων της και μετά την ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Μπρέντφορντ, έμεινε μόνο στο +4 στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League.

Παρότι προηγήθηκε στο παιχνίδι με γκολ του Μαντουέκε στο 61′, η Άρσεναλ δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της, με την Μπρέντφορντ να φθάνει δίκαια βάσει της εικόνας του αγώνα, στην ισοφάριση με τον Λιούις Πότερ, δέκα λεπτά αργότερα.

Οι “κανονιέρηδες” δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν έτσι τις γκέλες των υπολοίπων διεκδικητών του τίτλου στην Premier League και διατήρησαν κοντά τους τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία μείωσε στους 4 βαθμούς τη διαφορά της από την πρώτη θέση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
117
100
73
69
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo