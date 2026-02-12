Μπρέντφορντ – Άρσεναλ 1-1: Νέα χαμένη ευκαιρία για τους «κανονιέρηδες» στην Premier League

Η Άρσεναλ συνεχίζει να… πετάει τα δώρα των αντιπάλων της και μετά την ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Μπρέντφορντ, έμεινε μόνο στο +4 στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League.

Παρότι προηγήθηκε στο παιχνίδι με γκολ του Μαντουέκε στο 61′, η Άρσεναλ δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της, με την Μπρέντφορντ να φθάνει δίκαια βάσει της εικόνας του αγώνα, στην ισοφάριση με τον Λιούις Πότερ, δέκα λεπτά αργότερα.

Οι “κανονιέρηδες” δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν έτσι τις γκέλες των υπολοίπων διεκδικητών του τίτλου στην Premier League και διατήρησαν κοντά τους τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία μείωσε στους 4 βαθμούς τη διαφορά της από την πρώτη θέση.