Μπρέντφορντ – Τσέλσι 2-2: «Γκέλα» στις καθυστερήσεις για τους Λονδρέζους στην Premier League

Πήγε... στράφι η ανατροπή του σκορ για την Τσέλσι, αφού έμεινε στην ισοπαλία με γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων
Οι παίκτες της Τσέλσι μετά το δεύτερο γκολ της Μπρέντφορντ
Οι παίκτες της Τσέλσι μετά το δεύτερο γκολ της Μπρέντφορντ / Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Μετά από δύο σερί νίκες στην Premier League, η Τσέλσι έμεινε στην ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Μπρέντφορντ, αφού δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, μετά τη δική της ανατροπή στο σκορ του αγώνα.

Η Τσέλσι βρέθηκε πίσω στο σκορ από γκολ του Σάντε στο 33ο λεπτό του παιχνιδιού, αλλά ο Πάλμερ ισοφάρισε στο 61′ και ο Καϊσέδο ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 85′, φέρνοντας την ομάδα του κοντά στη νίκη κόντρα στην Μπρέντφορντ.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν όμως να σκοράρουν με τη σειρά τους ένα δεύτερο γκολ με τον Καρβάλιο στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, “παγώνοντας” τους “μπλε” του Λονδίνου, οι οποίοι και έχασαν μέσα από τα… χέρια τους, τους τρεις βαθμούς της νίκης. Η Τσέλσι έμεινε έτσι στους 8 βαθμούς μετά από τέσσερις αγώνες στην Premier League, ενώ η Μπρέντφορντ έχει πια 4 βαθμούς.

