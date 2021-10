Οι Μπρούκλιν Νετς έριξαν… βόμβα στο NBA, με την απόφασή τους στο θέμα του Καϊρί Ίρβινγκ, αφού έθεσαν εκτός ομάδας τον Αμερικανό γκαρντ μέχρι να κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό.

Ο ένας από τους τρεις σούπερ σταρ της ομάδας αρνείται μέχρι στιγμής να εμβολιαστεί, γεγονός που δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην ομάδα, αφού στη Νέα Υόρκη δεν επιτρέπεται να αγωνίζεται κανείς μη εμβολιασμένος σε κλειστούς χώρους.

Οι Μπρούκλιν Νετς καλούνταν έτσι να τον έχουν στη διάθεσή τους μόνο στα εκτός έδρας παιχνίδια, αλλά δεν αποδέχτηκαν τελικά κάτι τέτοιο και τον έθεσαν τελείως εκτός ομάδας, μέχρι να κάνει το εμβόλιο, όπως ανακοινώθηκε κι επίσημα από τους Νεοϋορκέζους.

Ως εκ τούτου, μένει να φανεί η αντίδραση του ίδιου του πρωταθλητή με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, αλλά και πιθανές εξελίξεις σε περίπτωση που δεν πειστεί ούτε με αυτόν τον τρόπο να εμβολιαστεί.

Irving must be vaccinated against COVID-19 before he can be a full participant with the team. NY requires players to have at least one dose of the vaccine. https://t.co/VaWGFQrG9N