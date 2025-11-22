Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός: Με 10 παίκτες οι «πράσινοι», έμεινε εκτός και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην έδρα της Μυκόνου Betsson για την 8η αγωνιστική της GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει στη διάθεσή του μόλις 10 παίκτες, αφού έμεινε εκτός και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Μετά και τον τραυματισμό του Τσεντί Οσμάν, οι απουσίες του Παναθηναϊκού έχουν αυξηθεί και έτσι ο Εργκίν Αταμάν δεν μπόρεσε να συμπληρώσει 12άδα για το ματς με τη Μύκονο Betsson, αφού χρειάστηκε να ξεκουράσει και τον Χουαντσο Ερνανγκόμεθ, ενώ δεν είναι δηλωμένος για την GBL ο Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Ισπανός φόργουορντ έχει “φορτωθεί” αρκετά τον τελευταίο καιρό και κάποιες ενοχλήσεις στη μέση του, οδήγησαν στην απόφαση να μείνει εκτός για τον αγώνα με τη Μύκονο Betsson.

Η 10άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου