Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός: Ο Τι Τζέι Σορτς χτύπησε στο πρόσωπο από κουτουλιά του Κέντρικ Ρει

Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο Betsson ο Τι Τζέι Σορτς χτύπησε στο πρόσωπο μετά από χτύπημα του Κέντρικ Ρέι σε μία φάση στην άμυνα των πρασίνων.

Ο Σορτς έμεινε στο έδαφος και χρειάστηκε τη βοήθεια των γιατρών. Ο Εργκίν Αταμάν τον έβγαλε αλλαγή για να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team του «τριφυλλιού». Η κατάσταση του Αμερικανού δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς έχει επιστρέψει στο παρκέ σε κανονικούς ρυθμούς στη Μύκονο.

Οι διαιτητές έλεγξαν τη φάση για αντιαθλητικό φάουλ, όμως το χτύπημα στον Σόρτς ήταν ακούσιο και δεν έδωσαν κάτι παραπάνω στη φάση.