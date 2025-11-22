Αθλητικά

Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός: Ο Τι Τζέι Σορτς χτύπησε στο πρόσωπο από κουτουλιά του Κέντρικ Ρει

Ο Αμερικανός βρέθηκε στο έδαφος μετά από ακούσια κουτουλιά του Κέντρικ Ρέι
Τι Τζέι Σορτς
Το χτύπημα του Ρέι στον Τι Τζέι Σορτς

Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο Betsson ο Τι Τζέι Σορτς χτύπησε στο πρόσωπο μετά από χτύπημα του Κέντρικ Ρέι σε μία φάση στην άμυνα των πρασίνων.

Ο Σορτς έμεινε στο έδαφος και χρειάστηκε τη βοήθεια των γιατρών. Ο Εργκίν Αταμάν τον έβγαλε αλλαγή για να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team του «τριφυλλιού». Η κατάσταση του Αμερικανού δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς έχει επιστρέψει στο παρκέ σε κανονικούς ρυθμούς στη Μύκονο. 

 

Οι διαιτητές έλεγξαν τη φάση για αντιαθλητικό φάουλ, όμως το χτύπημα στον Σόρτς ήταν ακούσιο και δεν έδωσαν κάτι παραπάνω στη φάση. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
127
94
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo