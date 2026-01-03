Αθλητικά

Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ 101-94: Μεγάλη νίκη στην παράταση για τους νησιώτες με τρομερό Κέντρικ Ρέι

Τρίτη ήττα για τον ΠΑΟΚ στην GBL
Μύκονος Betsson - ΠΑΟΚ
Μύκονος Betsson - ΠΑΟΚ/ EUROKINISSI

Η Μύκονος Betsson νίκησε 101-94 στην παράταση τον ΠΑΟΚ και έφτασε τις έξι στη GBL, μετά την 13η αγωνιστική.

Ο Κέντρικ Ρέι με 30 πόντους οδήγησε στη νίκη τη Μύκονο Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ, που είχε σε καλή μέρα τους Άλεν και Ταϊρί, οι οποίοι έβαλαν από 23 πόντους. Ο Άπλμπαϊ με 19 πόντους και 7 ασίστ βοήθησε τα μέγιστα στους γηπεδούχους στην αναμέτρηση, που κρίθηκε στην παράταση, μιας και το σκορ στην κανονική περίοδο ήταν 85-85.

Ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην 3η θέση της GBL με ρεκόρ 9-3, ενώ η Μύκονος Betsson είναι 5η με ρεκόρ 6-6. Στη 14η αγωνιστική η Μύκονος Betsson κοντράρεται εκτός έδρας με την ΑΕΚ (13:00, 11/1), ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ρεπό.

 

ΤΑ ΔΕΚΆΛΕΠΤΑ: 26-21, 46-44, 62-64, 85-85, 101-94

