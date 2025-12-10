Συμβαίνει τώρα:
Μυστακίδης: «Χαίρομαι που μπορώ να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ, πάντα ήταν στην καρδιά μου»

Στο κινητό του ο νέος ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ είχε κολλήσει τα ονόματα των τριών πρώτων μεταγραφών της ομάδας
Μυστακίδης
Ο Μυστακίδης στην Πυλαία/ EUROKINISSI

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης βρέθηκε για πρώτη φορά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και έκανε δηλώσεις για την ανάληψη του πλειοψηφικού πακέτου της ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πριεβίτζα στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup και με την ώθηση του Αριστοτέλη Μυστακίδη οι παίκτες της ομάδας καλούνται να ξεκινήσουν με το δεξί στον όμιλο.

 

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα, έχει όμορφη ατμόσφαιρα απόψε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ. Γεννήθηκα εδώ, πάντα ήταν στην καρδιά μου. Είναι καλό που θα χτίσουμε, θα βοηθήσουμε και τους παίκτες. Η ομάδα δική τους είναι.

Οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τις ομάδες για τους εαυτούς τους, αλλά για τους φιλάθλους. Δεν ξέρω πόσο θα μιλάμε, καλύτερα να κάνουμε πράγματα, παρά να λέμε», ανέφερε ο Μυστακίδης στις δηλώσεις του.

Το χαρτάκι με τις τρεις μεταγραφές του ΠΑΟΚ
Το χαρτάκι με τις τρεις μεταγραφές του ΠΑΟΚ/ EUROKINISSI

Στο κινητό του ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είχε κολλημένα σε χαρτάκι τα ονόματα των τριών μεταγραφών του ΠΑΟΚ. Η πρώτη έχει γίνει ήδη γνωστή και είναι αυτή του Ταϊρί. Στο χαρτάκι υπήρχαν τα ονόματα των Άλεν και Μπέβερλι, που αναμένεται να είναι οι επόμενες κινήσεις του Δικεφάλου του Βορρά.

