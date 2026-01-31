Ναδάλ: «Υποστηρίζω τον Αλκαράθ στον τελικό του Australian Open, αλλά θα χαρώ αν το πάρει ο Τζόκοβιτς

Ο Ραφαέλ Ναδάλ έφτασε στη Μελβούρνη για να δει από κοντά τον τελικό του Australian Open (01/02/26, 10:30) και σε δηλώσεις που έκανε δήλωσε υποστηρικτής του Κάρλος Αλκαράθ.

Στο event «Night of Legends» θα συμμετάσχει ο Ράφα Ναδάλ πριν τον τελικό του Australian Open, μαζί με την Άσλεϊ Μπάρτι και τον Ντίλαν Άλκοτ και εκεί είχε τη δυνατότητα να μιλήσει για τον μεγάλο τελικό του Grand Slam, που θα αγωνιστούν οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάρλος Αλκαράθ.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Ισπανός θα στηρίξει τον Αλκαράθ, καθώς είναι συμπατριώτες και έχουν συμμετάσχει και μαζί στο διπλό των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισίου.

Τα λόγια του Ράφα Ναδάλ

Για τον τελικό του Australian Open: «Έχω ανάμεικτα συναισθήματα γι’ αυτόν τον τελικό. Με τον Νόβακ μοιραζόμαστε πολλά και αν κερδίσει θα χαρώ πολύ γι’ αυτόν. Αλλά ο Κάρλος είναι συμπατριώτης μου και έχουμε μοιραστεί μαζί τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρέπει να τον υποστηρίξω. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να γίνει δεν θα υπάρξει δράμα για μένα».

Για τον Αλκαράθ είπε: «Είναι επαγγελματίας, έχει μια πολύ καλή ομάδα γύρω του και δεν με έχει ρωτήσει συμβουλές, γιατί πραγματικά δεν τις χρειάζεται. Είμαι σίγουρος ότι θα αναρρώσει πλήρως και έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον Νόβακ λόγω ηλικίας».

Για τον Τζόκοβιτς: «Δεν με εκπλήσσει που είναι στον τελικό. Αν δεν είχα τραυματισμούς πιθανότατα θα έπαιζα και εγώ μέχρι σήμερα. Είναι πολύ καλό για το άθλημα που ο Νόβακ συνεχίζει και που είναι σε θέση να ανταγωνίζεται τους νεότερούς του.

Μπορεί να μην είναι στα πράιμ του, αλλά συνεχίζει να έχει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει Grand Slams. Του αξίζει μεγάλος σεβασμός, για το πολύ καλό παράδειγμα που δίνει σε όλους».

Για τον Σίνερ και τη χθεσινή ήττα του στα ημιτελικά: «Θα είναι δύσκολο για τον Γιανίκ να επεξεργαστεί αυτή την ήττα, γιατί ήταν το φαβορί. Πρέπει όμως και να καταλάβει ότι αντιμετώπισε έναν παίκτη με μια μοναδική πορεία στο συγκεκριμένο τουρνουά. Είχε ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να τις εκμεταλλευτεί και στο 5ο σετ τα πράγματα άλλαξαν.

Αυτά είναι μαθήματα και ο Σίνερ είναι ένα πολύ ταπεινό παιδί και ασκεί αυτοκριτική. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνει τα απαραίτητα ώστε να μην επαναληφθεί αυτό που του συνέβη».