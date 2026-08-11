Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός 2-1 Τελικό: Αποκλεισμός στην παράταση για τους Πειραιώτες στο Champions Leauge

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-1 από τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, μετά και το 0-0 του πρώτου αγώνα. Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με τον Ελ Κααμπί, αλλά ο Λίνσεν ισοφάρισε στο 70′ και ο Φορτούνης αποβλήθηκε στο 80′ για να έρθει το δεύτερο γκολ στο 5ο λεπτό της παράτασης από τον Μορ και να κρίνει την αναμέτρηση.
Ο Ολυμπιακός "λύγισε" στην παράταση με 10 παίκτες και αποκλείστηκε από τη Ναϊμέγκεν στο Champions League, συνεχίζοντας πλέον στο Europa League
Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος στην παράταση
Ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα και να σουτάρει στα όρια της περιοχής, αλλά δείχνει και να πονάει
Ο Κερς έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, αλλά αστόχησε για τη Ναϊμέγκεν
Ο Ολυμπιακός χρειάζεται πλέον ένα γκολ στο τελευταίο 15λεπτο του αγώνα για να στείλει το ματς στα πέναλτι, αλλά παίζει με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Φορτούνη
Διπλή επέμβαση του Πόποβιτς, κρατάει τον Ολυμπιακό στη "μάχη" της πρόκρισης
Ελ Κααμπί και Σιπιόνι δεν κατάφεραν με κεφαλιές να στείλουν την μπάλα προς τα δίχτυα της Ναϊμέγκεν
Από σουτ και κόντρα στην περιοχή του Ολυμπιακού, η μπάλα έφθασε στον Μορ, ο οποίος σούταρε από κοντά για το 2-1 της Ναϊμέγκεν στο ματς
Ωραία ενέργεια του Ρόκα και καλό πλασέ στην απέναντι γωνία, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ
Ο Μορ έκανε αμαρκάριστος το σουτ από πλεονεκτική θέση στα όρια της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια
Γλίτωσε το σοκ εδώ ο Ολυμπιακός στις καθυστερήσεις, αλλά ήταν καθαρό το οφσάιντ στην αρχή της φάσης
Ο Σέρχαους πήρε την κεφαλιά προ του Πόποβιτς και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 της Ναϊμέγκεν στο ματς
5 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ο Ρόκα ζύγησε το σουτ του έξω από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Η κόκκινη κάρτα στον Φορτούνη
Ο Ελ Κααμπί έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Ρόκα μπήκε στη φάση, αλλά καλά μαρκαρισμένος δεν κατάφερε να απειλήσει
Ο Φορτούνης έχασε την κατοχή της μπάλας και πάτησε με τις τάπες τον αντίπαλό του κατά λάθος
Κίτρινη κάρτα στον Φορτούνη, με τους γηπεδούχους να φωνάζουν για κόκκινη
Οι αποκρούσεις του Πόποβιτς πριν το γκολ της Ναϊμέγκεν
Κακό αμυντικό τρανζίσιον από τον Ολυμπιακό, με τον Μπίσκοφ να κάνει τη σέντρα από αριστερά και τον Λίνσεν να σκοράρει από κοντά για το 1-1 στο ματς
Πιέζει η Ναϊμέγκεν, αλλά ο Πόποβιτς έκανε νέα μεγάλη απόκρουση, αυτή τη φορά με τα πόδια σε σουτ του Λίνσεν
Πολύ καλό σουτ του Μορ έξω από την περιοχή, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπαικού να πέφτει και να αποκρούει
Κίτρινη κάρτα και στον Σα για τον Ολυμπιακό, με τον Πορτογάλο να περνάει όμως στον πάγκο, με τον Μουζακίτη στη θέση του
Αμαρκάριστος ο Μπίσοφ στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά το πλασέ του έστειλε την μπάλα άουτ
Ο Ελ Κααμπί δεν βρήκε καλά την μπάλα σε μία προσπάθεια για σουτ με τη μία έξω από την περιοχή
Νωρίτερα ένα άστοχο σουτ του Σα
Κίτρινη κάρτα στον Ροντινέι για ένα δυνατό μαρκάρισμα
Ο Ολυμπιακός έχει αιφνιδιάσει τη Ναιμέγκεν με το γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και πιέζει για δεύτερο γκολ
Μακρινό σουτ του Σα, η μπάλα ψηλά άουτ
Από φοβερή ενέργεια του Σα από δεξιά και γύρισμα παράλληλα προς την εστία, ο Κρέταζ απέκρουσε με το ένα χέρι και ο Ελ Κααμπί σκόραρε από κοντά σε κενή εστία, για το 1-0 του Ολυμπιακού στην Ολλναδία
Ο Ολυμπιακός έδωσε "μάχη" με τη Ναϊμέγκεν στο πρώτο ημίχρονο της ρεβάνς, με τους Ολλανδούς να έχουν δοκάρι στο ξεκίνημα και τους Πειραιώτες ένα χαμένο τετ-α-τετ στο φινάλε του 45λεπτου, για να πάνε τελικά οι δύο ομάδες με το 0-0 στα αποδυτήρια
Απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Φορτούνη, μπλόκαρε εύκολα ο Κρέταζ
Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Η χαμένη ευκαιρία του Μαρτίνς
Ο Ζέλσον Μαρτίνς βγήκε σε θέση τετ-α-τετ από αριστερά, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει με πλασέ τον Κρέταζ
Μεγάλο λάθος από τον τερματοφύλακα της Ναϊμέγκεν, αλλά ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα προ κενής εστίας
Κακή σέντρα του Μπρούνο σε ωραία επιθετική ανάπτυξη του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται να κρατήσει την μπάλα και παρότι δεν έχει "απειληθεί" σοβαρά από τη Ναϊμέγκεν, πλην του δοκαριού στο ξεκίνημα, δεν έχει καταφέρει με τη σειρά του να βρει φάσεις για ένα γκολ
Νέα αναγκαστική αλλαγή για τη Ναϊμέγκεν, με τον Σάντλερ να μην μπορεί να συνεχίσει και τον Περέιρα να περνάει στη θέση του
Συνεχίζεται το παιχνίδι
Αναγκαστική αλλαγή και για τη Ναϊμέγκεν, με τον Εμρέ Μορ να παίρνει τη θέση του Ουάισα. Ο Μορ είχε περάσει για ένα μικρό διάστημα και από τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο στα τελευταία λεπτά και ψάχνει μία ευκαιρία για γκολ
Cooling break στο παιχνίδι
Νωρίτερα η απόκρουση του Πόποβιτς
Ο Σερί βρέθηκε και πάλι σε θέση βολής στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά ο Πόποβιτς απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του
Άστοχο σουτ του Σερί λίγο έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού
Πέρασε στο ματς ο Φορτούνης και το παιχνίδι συνεχίζεται
Τράβηγμα πρέπει να έχει υποστεί ο Πορτογάλος και ο Κώστας Φορτούνης ετοιμάζεται να περάσει στη θέση του
Κίτρινη κάρτα στον Ντάνι Γκαρθία για ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, που έκοψε όμως αντεπίθεση για τους Ολλανδούς
Νωρίτερα μία κόντρα του Ελ Κααμπί που παραλίγο να γίνει γκολ για τον Ολυμπιακό
Σουτ από πολύ πλάγια θέση στην περιοχή του Ολυμπιακού, με τον Πόποβιτς να αποκρούει στην κλειστή του γωνία και την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του
Μεγάλες μάχες στο ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να δίνουν "μάχη" για την κατοχή
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιταλός Μαουρίσιο Μαριάνι
Πόποβιτς, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Ζότα, Σα, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Καμπί
Κρέταζ, Στορμ, Σάντλερ, Φόνβιλ, Ουαϊσά, Νέγιασμιτς, Τάντιτς, Λέμπρετον, Σερί, Μπίσοφ, Λίνσεν
Σχεδόν 1.000 οπαδοί του Ολυμπιακού στο γήπεδο
Μετά το 0-0 στον πρώτο αγώνα, ο Ολυμπιακός ψάχνει διπλό στην Ολλανδία για να πάρει την πρόκριση για τα πλέι οφ της διοργάνωσης
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League