Αθλητικά

Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός 2-1 Τελικό: Αποκλεισμός στην παράταση για τους Πειραιώτες στο Champions Leauge

Το γκολ του Ελ Κααμπί δεν ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό που έμεινε και με 10 παίκτες από αποβολή του Φορτούνη
Ο Ρόκα
Champions League
Τρίτος προκριματικός γύρος - Αγώνας ρεβάνς
2 - 1
Τελικό σκορ
Ο Ρόκα μετά το γκολ της Ναϊμέγκεν (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-1 από τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, μετά και το 0-0 του πρώτου αγώνα. Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με τον Ελ Κααμπί, αλλά ο Λίνσεν ισοφάρισε στο 70′ και ο Φορτούνης αποβλήθηκε στο 80′ για να έρθει το δεύτερο γκολ στο 5ο λεπτό της παράτασης από τον Μορ και να κρίνει την αναμέτρηση.

23:07 | 11.08.2026

Ο Ολυμπιακός "λύγισε" στην παράταση με 10 παίκτες και αποκλείστηκε από τη Ναϊμέγκεν στο Champions League, συνεχίζοντας πλέον στο Europa League

23:06 | 11.08.2026
Τέλος το ματς!
23:03 | 11.08.2026

Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος στην παράταση

23:01 | 11.08.2026
117'

Ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα και να σουτάρει στα όρια της περιοχής, αλλά δείχνει και να πονάει

23:01 | 11.08.2026
22:49 | 11.08.2026
109'

Ο Κερς έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, αλλά αστόχησε για τη Ναϊμέγκεν

22:48 | 11.08.2026

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται πλέον ένα γκολ στο τελευταίο 15λεπτο του αγώνα για να στείλει το ματς στα πέναλτι, αλλά παίζει με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Φορτούνη

22:47 | 11.08.2026
Ημίχρονο στην παράταση!
22:46 | 11.08.2026
Το δεύτερο γκολ της Ναϊμέγκεν!
22:39 | 11.08.2026
104'
Κοντά σε τρίτο γκολ η Ναϊμέγκεν!

Διπλή επέμβαση του Πόποβιτς, κρατάει τον Ολυμπιακό στη "μάχη" της πρόκρισης

22:36 | 11.08.2026
Διπλή χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ελ Κααμπί και Σιπιόνι δεν κατάφεραν με κεφαλιές να στείλουν την μπάλα προς τα δίχτυα της Ναϊμέγκεν

22:36 | 11.08.2026
95'

Από σουτ και κόντρα στην περιοχή του Ολυμπιακού, η μπάλα έφθασε στον Μορ, ο οποίος σούταρε από κοντά για το 2-1 της Ναϊμέγκεν στο ματς

22:35 | 11.08.2026
Γκολ για τη Ναϊμέγκεν!
22:34 | 11.08.2026
94'
Μεγάλη ευκαιρία και για τον Ολυμπιακό!

Ωραία ενέργεια του Ρόκα και καλό πλασέ στην απέναντι γωνία, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ

22:33 | 11.08.2026
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Ναϊμέγκεν!

Ο Μορ έκανε αμαρκάριστος το σουτ από πλεονεκτική θέση στα όρια της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια

22:30 | 11.08.2026
Ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο της παράτασης!
22:26 | 11.08.2026
Το γκολ της Ναϊμέγκεν που δεν μέτρησε!
22:26 | 11.08.2026
Στην παράταση το ματς, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο!
22:24 | 11.08.2026
Τέλος στην κανονική διάρκεια του αγώνα!
22:24 | 11.08.2026

Γλίτωσε το σοκ εδώ ο Ολυμπιακός στις καθυστερήσεις, αλλά ήταν καθαρό το οφσάιντ στην αρχή της φάσης

22:22 | 11.08.2026
Δεν μετράει το γκολ! Ακυρώθηκε για οφσάιντ!
22:22 | 11.08.2026
Φωνάζει για οφσάιντ ο Ολυμπιακός στην αρχή της φάσης!
22:21 | 11.08.2026
90+3'

Ο Σέρχαους πήρε την κεφαλιά προ του Πόποβιτς και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 της Ναϊμέγκεν στο ματς

22:19 | 11.08.2026
Γκολ για τη Ναϊμέγκεν!
22:17 | 11.08.2026

5 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

22:14 | 11.08.2026
89'
Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ρόκα ζύγησε το σουτ του έξω από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ

22:13 | 11.08.2026

Η κόκκινη κάρτα στον Φορτούνη

22:09 | 11.08.2026
Ευκαιρία για τον Ελ Κααμπί!

Ο Ελ Κααμπί έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Ρόκα μπήκε στη φάση, αλλά καλά μαρκαρισμένος δεν κατάφερε να απειλήσει

22:07 | 11.08.2026
80
Κόκκινη κάρτα στον Φορτούνη! Με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός!
22:07 | 11.08.2026
Πάει στο VAR για να δει τη φάση ο διαιτητής!

Ο Φορτούνης έχασε την κατοχή της μπάλας και πάτησε με τις τάπες τον αντίπαλό του κατά λάθος

22:06 | 11.08.2026
78'

Κίτρινη κάρτα στον Φορτούνη, με τους γηπεδούχους να φωνάζουν για κόκκινη

22:03 | 11.08.2026
Το γκολ της Ναϊμέγκεν!
22:00 | 11.08.2026

Οι αποκρούσεις του Πόποβιτς πριν το γκολ της Ναϊμέγκεν

 

21:59 | 11.08.2026
71'

Κακό αμυντικό τρανζίσιον από τον Ολυμπιακό, με τον Μπίσκοφ να κάνει τη σέντρα από αριστερά και τον Λίνσεν να σκοράρει από κοντά για το 1-1 στο ματς

21:58 | 11.08.2026
Γκολ για τη Ναϊμέγκεν!
21:56 | 11.08.2026
69'
Νέα μεγάλη απόκρουση του Πόποβιτς!

Πιέζει η Ναϊμέγκεν, αλλά ο Πόποβιτς έκανε νέα μεγάλη απόκρουση, αυτή τη φορά με τα πόδια σε σουτ του Λίνσεν

21:49 | 11.08.2026
67'
Φοβερή απόκρουση του Πόποβιτς για τον Ολυμπιακό!

Πολύ καλό σουτ του Μορ έξω από την περιοχή, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπαικού να πέφτει και να αποκρούει

21:46 | 11.08.2026
61'

Κίτρινη κάρτα και στον Σα για τον Ολυμπιακό, με τον Πορτογάλο να περνάει όμως στον πάγκο, με τον Μουζακίτη στη θέση του

21:46 | 11.08.2026
58'
Χαμένη ευκαιρία για τη Ναϊμέγκεν!


Αμαρκάριστος ο Μπίσοφ στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά το πλασέ του έστειλε την μπάλα άουτ

21:44 | 11.08.2026
57'

Ο Ελ Κααμπί δεν βρήκε καλά την μπάλα σε μία προσπάθεια για σουτ με τη μία έξω από την περιοχή

21:44 | 11.08.2026

Νωρίτερα ένα άστοχο σουτ του Σα

 

21:41 | 11.08.2026
55'

Κίτρινη κάρτα στον Ροντινέι για ένα δυνατό μαρκάρισμα

21:39 | 11.08.2026

Ο Ολυμπιακός έχει αιφνιδιάσει τη Ναιμέγκεν με το γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και πιέζει για δεύτερο γκολ

21:37 | 11.08.2026
Το γκολ του Ολυμπιακού!
21:36 | 11.08.2026
49'

Μακρινό σουτ του Σα, η μπάλα ψηλά άουτ

21:34 | 11.08.2026

Από φοβερή ενέργεια του Σα από δεξιά και γύρισμα παράλληλα προς την εστία, ο Κρέταζ απέκρουσε με το ένα χέρι και ο Ελ Κααμπί σκόραρε από κοντά σε κενή εστία, για το 1-0 του Ολυμπιακού στην Ολλναδία

21:34 | 11.08.2026
Γκολ ο Ολυμπιακός!
21:19 | 11.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:18 | 11.08.2026

Ο Ολυμπιακός έδωσε "μάχη" με τη Ναϊμέγκεν στο πρώτο ημίχρονο της ρεβάνς, με τους Ολλανδούς να έχουν δοκάρι στο ξεκίνημα και τους Πειραιώτες ένα χαμένο τετ-α-τετ στο φινάλε του 45λεπτου, για να πάνε τελικά οι δύο ομάδες με το 0-0 στα αποδυτήρια

21:18 | 11.08.2026
Ημίχρονο στην Ολλανδία!
21:16 | 11.08.2026
45+3'

Απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Φορτούνη, μπλόκαρε εύκολα ο Κρέταζ

21:16 | 11.08.2026

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

21:11 | 11.08.2026

Η χαμένη ευκαιρία του Μαρτίνς

 

21:10 | 11.08.2026
41'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ζέλσον Μαρτίνς βγήκε σε θέση τετ-α-τετ από αριστερά, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει με πλασέ τον Κρέταζ

21:07 | 11.08.2026
40'

Μεγάλο λάθος από τον τερματοφύλακα της Ναϊμέγκεν, αλλά ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα προ κενής εστίας

21:06 | 11.08.2026
37'

Κακή σέντρα του Μπρούνο σε ωραία επιθετική ανάπτυξη του Ολυμπιακού

21:05 | 11.08.2026

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται να κρατήσει την μπάλα και παρότι δεν έχει "απειληθεί" σοβαρά από τη Ναϊμέγκεν, πλην του δοκαριού στο ξεκίνημα, δεν έχει καταφέρει με τη σειρά του να βρει φάσεις για ένα γκολ

20:59 | 11.08.2026
34'

Νέα αναγκαστική αλλαγή για τη Ναϊμέγκεν, με τον Σάντλερ να μην μπορεί να συνεχίσει και τον Περέιρα να περνάει στη θέση του

20:58 | 11.08.2026

Συνεχίζεται το παιχνίδι

20:57 | 11.08.2026

Αναγκαστική αλλαγή και για τη Ναϊμέγκεν, με τον Εμρέ Μορ να παίρνει τη θέση του Ουάισα. Ο Μορ είχε περάσει για ένα μικρό διάστημα και από τον Ολυμπιακό

20:56 | 11.08.2026

Ο Ολυμπιακός έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο στα τελευταία λεπτά και ψάχνει μία ευκαιρία για γκολ

20:56 | 11.08.2026
27'

Cooling break στο παιχνίδι

20:56 | 11.08.2026

Νωρίτερα η απόκρουση του Πόποβιτς

20:53 | 11.08.2026
20:47 | 11.08.2026
22'
Ευκαιρία για τη Ναϊμέγκεν!

Ο Σερί βρέθηκε και πάλι σε θέση βολής στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά ο Πόποβιτς απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του

20:47 | 11.08.2026
17'

Άστοχο σουτ του Σερί λίγο έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού

20:46 | 11.08.2026

Πέρασε στο ματς ο Φορτούνης και το παιχνίδι συνεχίζεται

20:45 | 11.08.2026
Το δοκάρι της Ναϊμέγκεν!
20:44 | 11.08.2026

Τράβηγμα πρέπει να έχει υποστεί ο Πορτογάλος και ο Κώστας Φορτούνης ετοιμάζεται να περάσει στη θέση του

20:43 | 11.08.2026
14'
Πρόβλημα τραυματισμού για τον Ζότα Σίλβα!
20:42 | 11.08.2026
12'

Κίτρινη κάρτα στον Ντάνι Γκαρθία για ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, που έκοψε όμως αντεπίθεση για τους Ολλανδούς

20:40 | 11.08.2026

Νωρίτερα μία κόντρα του Ελ Κααμπί που παραλίγο να γίνει γκολ για τον Ολυμπιακό

20:36 | 11.08.2026
10'
Δοκάρι για τη Ναϊμέγκεν!


Σουτ από πολύ πλάγια θέση στην περιοχή του Ολυμπιακού, με τον Πόποβιτς να αποκρούει στην κλειστή του γωνία και την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του

20:31 | 11.08.2026
5'

Μεγάλες μάχες στο ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να δίνουν "μάχη" για την κατοχή

20:30 | 11.08.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:30 | 11.08.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

20:29 | 11.08.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:29 | 11.08.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιταλός Μαουρίσιο Μαριάνι

20:27 | 11.08.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού


Πόποβιτς, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Ζότα, Σα, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Καμπί

20:21 | 11.08.2026
Η ενδεκάδα της Ναϊμέγκεν


Κρέταζ, Στορμ, Σάντλερ, Φόνβιλ, Ουαϊσά, Νέγιασμιτς, Τάντιτς, Λέμπρετον, Σερί, Μπίσοφ, Λίνσεν

20:21 | 11.08.2026

Σχεδόν 1.000 οπαδοί του Ολυμπιακού στο γήπεδο

20:21 | 11.08.2026
20:19 | 11.08.2026

Μετά το 0-0 στον πρώτο αγώνα, ο Ολυμπιακός ψάχνει διπλό στην Ολλανδία για να πάρει την πρόκριση για τα πλέι οφ της διοργάνωσης

20:18 | 11.08.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League

20:17 | 11.08.2026
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